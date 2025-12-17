María Elena Martínez Robles, exalcaldesa de Amanalco, Estado de México, fue sentenciada a 70 años de prisión al acreditarse su participación en el delito de homicidio calificado.

La expresidenta municipal fue detenida el 22 de noviembre de 2024 en el marco de la Operación Enjambre , con la cual agentes y elementos de diversas corporaciones se desplegaron en distintos municipios de la entidad para capturar servidores públicos señalados de tener nexos con el narcotráfico y otros delitos.

‘Limpian’ el Edomex con captura de funcionarios ligados con cárteles

Exalcalde de Amanalco ordenó matar a síndico y un chofer

Este martes 16 de diciembre de 2025, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que acreditó ante un juez que María Elena Martínez Robles ordenó el homicidio del síndico municipal y un chofer de dicho ayuntamiento.

Las víctimas de iniciales G.J.R. y M.A.L.C. fueron asesinadas el 25 de enero de 2023 por órdenes de ella.

Cuando ambos se encontraban en el ejercicio de su función pública, por instrucciones de su superior jerárquica, la entonces presidenta municipal, fueron enviados a una zona de alto riesgo dominada por grupos delincuenciales con presencia en la región, de la cual nunca regresaron con vida.

Exalcaldesa de Amanalco quería quitar "del camino" a síndico

El Agente del Ministerio Público estableció que María Elena Martínez Robles ordenó de manera directa a integrantes de La Familia Michoacana, que mataran al síndico municipal para así controlar las decisiones al interior de la administración municipal.

Las investigaciones establecieron que la expresidenta municipal tuvo una llamada telefónica con un integrante del grupo criminal, a quien le solicitó privar de la vida al

entonces síndico municipal con el fin de “quitarlo del camino y poder trabajar bien”, y el 25 de enero del 2023, envió al integrante del cabildo a una reunión al municipio de Zacazonapan.

Al día siguiente fueron hallados los cuerpos de ambas víctimas al interior de un vehículo sobre la carretera Temascaltepec - Luvianos, a la altura de la comunidad La Alcantarilla, perteneciente a dicho municipio

Más de 200 mil pesos de reparación de daño por cada víctima

Un juez determinó la culpabilidad de María Elena Martínez Robles, por lo que la sentenció a 70 años de prisión, al pago de una multa como reparación del daño de 207 mil 234 pesos por cada víctima, además de que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos.

Esta es la onceava sentencia condenatoria, obtenida en contra de los 16 objetivos prioritarios dentro de la Operación “Enjambre”, y que hasta el momento suma 60 presuntos responsables detenidos.

