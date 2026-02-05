Jueves de retrasos: Así opera el Metro CDMX este 5 de febrero (EN VIVO)

¡Jueves con sabor a lunes! Aunque hoy el calendario marca el 5 de febrero (Día de la Constitución), para efectos de movilidad y trabajo es un día completamente hábil. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones a las 05:00 horas en toda su red y termina a la media noche, operando bajo el esquema de día laborable.

Sin embargo, toma tus precauciones si te diriges al Centro Histórico. Debido a las ceremonias cívicas oficiales que suelen realizarse en la plancha del Zócalo, la estación Zócalo-Tenochtitlan (Línea 2) podría presentar cierres intermitentes o accesos controlados durante la mañana. Aquí te contamos en tiempo real cómo avanza la red y qué alternativas tomar si tu ruta se ve afectada.