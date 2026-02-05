Jueves de retrasos: Así opera el Metro CDMX este 5 de febrero (EN VIVO)
Aunque es día laboral, hoy se conmemora la Constitución. Checa qué estaciones podrían cerrar en el Centro Histórico, el avance de trenes en tiempo real y las líneas saturadas del Metro CDMX.
¡Jueves con sabor a lunes! Aunque hoy el calendario marca el 5 de febrero (Día de la Constitución), para efectos de movilidad y trabajo es un día completamente hábil. El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX inició operaciones a las 05:00 horas en toda su red y termina a la media noche, operando bajo el esquema de día laborable.
Sin embargo, toma tus precauciones si te diriges al Centro Histórico. Debido a las ceremonias cívicas oficiales que suelen realizarse en la plancha del Zócalo, la estación Zócalo-Tenochtitlan (Línea 2) podría presentar cierres intermitentes o accesos controlados durante la mañana. Aquí te contamos en tiempo real cómo avanza la red y qué alternativas tomar si tu ruta se ve afectada.
Metro CDMX hoy 5 de febrero: Horario, cierre de estaciones y avance de trenes
¿Qué pasa en la Línea 12?
¡Atención! Se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea 12, lo que puede generar demoras en el servicio y mayores tiempos de espera en andenes; la circulación se normalizará en breve. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio; atiende sus indicaciones.
Se realiza una revisión en la zona de vías de la Línea 12, lo que puede generar demoras en el servicio y mayores tiempos de espera en andenes; la circulación se normalizará en breve.
Metro CDMX confirma demoras en hasta ocho líneas
Viaja con tiempo: Continúa afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones y se realiza el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda.
Viaja con tiempo: Continúa afluencia de moderada a alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B. Los trenes mantienen su marcha constante en ambas direcciones y se realiza el envío de unidades vacías a estaciones de mayor demanda.
¿Es día festivo hoy 5 de febrero en el Metro?
No. Aunque hoy es la fecha exacta del Día de la Constitución, el descanso obligatorio (feriado) se recorrió al pasado lunes 2 de febrero. Por lo tanto, hoy el Metro opera con horario de día hábil (05:00 a 24:00 horas) y el acceso con bici solo se permite si es plegable.