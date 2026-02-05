Un hombre que se encontraba detenido por policías de la Ciudad de México (CDMX) se les escapó a pesar del intento de perseguirlo, sin embargo, todo quedó grabado.

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se encontraban realizando el arresto cuando, en ese momento, un hombre se echó a correr.

Graban a hombre escapando de la policía en CDMX tras arresto

De acuerdo con una grabación de un domicilio particular, una patrulla de la SSC y al menos cuatro policías estaban en una calle con otras personas cuando los hechos pasaron. Todo parecía bajo control en lo que sería un arresto de los elementos capitalinos.

En el video se muestra que la situación ocurrió el 31 de enero de 2026, minutos antes de las 14:30 horas. No obstante, en el momento en que procedían a subirlo a la patrulla, el sujeto se adelantó y corrió, por lo que un policía fue tras él, pero no lo alcanzó.

Policías de CDMX solo arrestaron a un sospechoso

El video también muestra que luego de la persecución, la cual duró menos de un minuto, solo otro hombre fue detenido y los policías procedieron a subirlo a la patrulla.

El oficial que intentó atrapar al otro sospechoso, al fallar en el arresto, se regresa para continuar con la puesta a disposición del hombre que sí fue esposado.

Investigan a policías de CDMX por fuga de sujeto detenido

Fuerza Informativa Azteca (FIA) confirmó que las autoridades correspondientes de la SSC de CDMX se encuentran investigando los hechos, los cuales al parecer se suscitaron en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Por el momento, se trabaja en saber dónde ocurrió esta situación y el motivo del arresto de ambos individuos, en tanto, también se trabaja en identificar a los policías que participaron.

Hombre intentó escapar de la policía y se lanzó de un tercer piso

El 6 de noviembre de 2025, un hombre se lanzó desde el tercer piso de un edificio para escapar de la policía durante un operativo antidrogas en la colonia Morelos.

Los hechos ocurrieron en la calle Imprenta casi esquina con Labradores. En el operativo, las autoridades decomisaron diversas dosis de droga al interior del inmueble.

El hombre fue trasladado al Hospital Balbuena bajo custodia policial.