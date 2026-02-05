“Eres una tarada”: video de policía de CDMX a mujer al pasar silla de ruedas en el Metro

Una mujer que pidió ayuda a una policía de la Ciudad de México (CDMX) dentro de la Línea 1 del Metro terminó siendo insultada por la oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) , pero ¿cuál fue la razón?

Este momento quedó grabado y el video se dio a conocer en redes sociales, mostrando el momento exacto en que una oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) le dice groserías a la usuaria, aunque de acuerdo con las autoridades, la usuaria y otra acompañante se comportaron agresivas.

¿Qué pasó en la Línea 1 del Metro entre una oficial y una mujer?

Los hechos ocurrieron el 1 de febrero de 2026, informó la propia SSC de CDMX, tras darse a conocer la publicación del material a través de redes sociales.

De acuerdo con la institución, dos mujeres que traían consigo una silla de ruedas se aproximaron al torniquete de acceso en la estación Observatorio sin respetar la fila.

Fue entonces que, de acuerdo con la dependencia, una oficial les pidió que se formaran para ingresar de manera correcta, lo que causó la molestia de las usuarias.

En el video se escucha a la oficial insultar a la mujer, quien ante la llegada de más policías, argumentó que ella solo había pedid ayuda para pasar la silla de ruedas.

"QUE SEAS UNA P3*ND3*J@ para pasar tu silla de ruedas, es otra cosa" así se refirió una policía del Metro Ciudad de México a una Usuaria qué le pidió ayuda



Como Pandilleros los demás policías del #MetroCDMX empezaron a intimidarlos

Usuarias del Metro de CDMX agredieron a la oficial, afirma SSC

Las mujeres comenzaron a agredir verbalmente a la oficial, quien insistió en que debían formarse para poder ingresar al andén de la Línea 1, de acuerdo con la SSC.

Sin embargo, una de las usuarias comenzó a grabar a la policía acercando su teléfono a su cara y una de ellas lanzó dos patadas a las espinillas de la policía , y al tratar de detenerla, la otra usuaria la golpeó por la espalda, lo que provocó que ambas trataran de retirarse del lugar.

Investigan a policía de CDMX tras agresión con usuarias en Línea 1

La oficial pidió el apoyo a sus compañeros, quienes fueron agredidos por otros usuarios. Este hecho permitió que las usuarias se retiraran de la estación a bordo de un tren.

Ante lo ocurrido, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta administrativa para evaluar la acción de la oficial de la Policía Bancaria e Industrial.