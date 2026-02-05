Dramático rescate de “Génova": perrita cae varios metros de altura y queda atrapada entre edificios

Lo que pudo acabar en una tragedia, se convirtió en un momento bastante heroico en la Ciudad de México (CDMX). "Génova", una perrita de raza Bernés de Montaña, se robó la atención cuando accidentalmente cayó desde el segundo piso de un estacionamiento y quedó atrapada entre los muros de dos edificios de la alcaldía Benito Juárez.

Ante todo pronóstico, la can de color negro logró salir con la ayuda de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Teniendo un final, por suerte, feliz.

¿Qué pasó con Génova, la perrita rescatada en la colonia Del Valle?

De acuerdo con los primeros reportes, "Génova" cayó desde una altura de 8 metros mientras se encontraba en un estacionamiento ubicado en el segundo nivel de un edificio.

El accidente provocó que quedara atorada en un espacio reducido entre dos edificios, sin posibilidad de salir por sus propios medios. Un espacio tan estrecho, que ninguna persona podría haberse metido para rescatarla.

Por fortuna, una persona alertó de inmediato a elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), que realizaban recorridos de vigilancia en la zona.

Rescate de perro atrapado en CDMX: así fue el momento

Los elementos de la PBI solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y acordonaron el área para evitar riesgos adicionales. Minutos después, personal de Protección Civil arribó al lugar con el equipo especializado necesario.

Debido al espacio reducido, los rescatistas descendieron con arneses, siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Una vez localizada "Génova", fue asegurada cuidadosamente en una camilla especial, diseñada para rescates en altura.

Con el apoyo de cuerdas y la coordinación entre policías y rescatistas, lograron sacarla sin causarles daño alguno, mientras que fue recibida con los brazos abiertos.

Estado de salud de "Génova"

Tras ser rescatada, el personal verificó el animal de compañía no presentaba lesiones visibles, a pesar de la caída y del tiempo que permaneció atrapada.

"Génova" fue entregada a su cuidador, quien agradeció la ayuda de la Policía Bancaria e Industrial como del equipo de Protección Civil.