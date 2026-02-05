Las fugas de gas pueden convertirse en una emergencia en cuestión de minutos y se tiene que actuar rápido, pero ¿qué hacer ante una situación como esta? Los bomberos de la Ciudad de México (CDMX) pueden acudir a tu casa para ayudarte.

Los bomberos ofrecen atención para revisar tanques de gas a domicilio en caso de detectarse un fuerte olor o sospecha de fuga de gas, por lo que lo mejor es prevenir y evitar algún percance.

Bomberos de CDMX pueden acudir a tu casa ante fuga de gas

Puedes pedir la ayuda de los bomberos a través de la red social WhatsApp, una herramienta digital fácil de usar y al alcance las personas con un mensaje desde su teléfono celular.

Saber pedir a los bomberos que revisen un tanque de gas puede marcar la diferencia entre un susto y un accidente mayor para cualquier familia.

La ayuda puede ser solicitada gracias al programa Bomberos en Casa, una estrategia que busca evitar accidentes ante la sospecha de una fuga de gas en tu casa.

¿Cuál es el número de WhatsApp para una revisión por fuga de gas en CDMX?

Los bomberos pueden llegar a cualquier lugar en caso de emergencias, como incendios, y basta llamar al número 911, pero ¿cómo pedir ayuda ante una fuga de gas? Así puedes contactarlos por WhatsApp.

Juan Manuel Pérez Cova, director de los bomberos de la CDMX, informó que la población puede pedir ayuda a través de un mensaje de WhatsApp al 55 75 14 41 89

Recuerda que la ayuda es de manera gratuita, y los bomberos podrán ayudarte con la revisión de instalaciones de gas y electricidad de tu hogar.