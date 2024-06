Esta fue la última publicación de María Reneé Núñez, ganadora de La Isla: ¿Quién aparece con ella?

María Reneé Núñez, ganadora del reality show La Isla en 2012, murió a los 34 años de edad, así lo confirmó la tarde de este miércoles 12 de junio de 2024 su amiga la conductora Tania Rincón.

“Mi Treasure, mi Rana Rene, mi María, ahora ya descansas. Te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando y me decías que moviéramos hasta el esternón. Tan única, tan creativa, tan solidaria, tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz, María René”, publicó en redes sociales con una fotografía de ambas.

¿Cuál fue la última publicación en Instagram de María Reneé Núñez?

La última publicación en Instagram de la ganadora de La Isla 2012 fue el pasado 28 de abril, donde aparece ella con un vestido café y su novio Diego Reynal con un traje azul. Ambos se encuentran en un jardín.

Estas fotografías publicadas hace dos meses se llenó de varios comentarios de sus fans, en las que se preguntan qué le pasó a María Reneé Núñez y que murió muy joven.

Otra de las preguntas que hacen es cuál fue la causa de muerte y cómo murió. Sin embargo, hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

“No mames... no lo puedo creer, ¿es neta? ¿Cómo fue? ¡Que descanse en paz!”, “La ganadora de La Isla 2012 no lo puedo creer ¿alguien sabe qué ocurrió?”, “No se pregunten porque ni de que falleció, sólo envíen sus condolencias, tengan un poco de respeto hacía sus familiares y amigos, limiten sus comentarios en enviar buenas vibras y bonitas palabras que seguro le llegarán hasta el cielo a tan linda persona que siempre dio lo mejor de ella QEPD María Reneé”, son algunos de los comentarios que le han dejado a la famosa.

¿Quién es Diego, el novio de María Reneé?

En muchas publicaciones de María Reneé aparece su novio Diego Reynal. Incluso en la última publicación sale la pareja sonriente en un jardín.

Aunque las redes sociales de su novio están privadas, se puede decir que la ganadora de la Isla disfrutó bellos momentos a su lado, pues publicó fotografías de los dos en fiestas, viajes y la playa, donde salían sonrientes. De hecho sus últimas fotos son con él.