¿Cuáles famosos consumen marihuana y promueven su legalización?

Este 20 de abril es considerado el Día Mundial de la Marihuana, debido a que en California, Estados Unidos, un grupo de amigos intentó buscar un plantío de marihuana en la escuela secundaria donde estudiaban. Aunque no lo hallaron, el intento quedó inmortalizado con la fecha 4:20, usada como clave para citar a fumar la hierba.

Diversas celebridades internacionales han alzado la voz para despenalizar el consumo de marihuana. Incluso algunos de ellos han iniciado empresas que comercializan productos derivados de la cannabis.

Aquí una lista de algunos famosos que han admitido que consumieron o consumen marihuana y que están a favor de la legalización del consumo de esta planta.

Snoop Dogg

El rapero estadounidense es una de las figuras más conocidas que consumen y promueven la legalización de la marihuana. El músico incluso comparte fotografías en sus redes sociales donde se muestra fumando. Además, creó una marca propia que comercializa productos médicos y recreativos de cannabis.

Morgan Freeman

El actor de 77 años de edad habló sobre su consumo de marihuana a un medio internacional, donde admitió que además de hacerlo por razones médicas para tratarse la fibromialgia, admitió que ingiere la planta en la forma que sea.

Freeman resaltó que durante el festival musical de Woodstock, en 1969, las autoridades locales decidieron no sancionar a los consumidores de marihuana, por lo cual no hubo peleas y pone en contraste con lo sucedido en 1999, cuando registraron violencia y disturbios en el aniversario por las tres décadas del evento.

Juanes

El cantante colombiano Juanes consideró en 2010 que la despenalización de la marihuana es una opción que ayude a eliminar la violencia causada por el narcotráfico en países de América Latina. Recordó que en su nación, los gobiernos han gastado mucho dinero en políticas fracasadas en la lucha contra los estupefacientes.

Sting

El músico británico que formó parte del grupo The Police aseveró que consumía marihuana en el pasado para tener creatividad. En un artículo de su autoría, el intérprete de “Englishman in New York” aseveró que la guerra contra las drogas sólo ha causado que las cárceles estén llenas de delincuentes no violentos. Señaló que los recursos para combatir el consumo de estupefacientes deberían ser usados en luchar contra la pobreza.

Paul McCartney

El antiguo integrante de The Beatles admitió que en el pasado consumía marihuana aunque reveló que lo dejó de hacer hace unos años para ser buen ejemplo para sus hijos y nietos.

Sin embargo, McCartney cuenta con un cultivo de cáñamo, una planta que contiene THC, el principal compuesto psicoactivo de la marihuana. Estas plantas las tiene en su finca en Peasmarsh, Inglaterra, obedeciendo la ley local que impide que estas plantas estén sembradas a la vista, para evitar robos.

Seth Rogen

El actor y comediante estadounidense Seth Rogen forma parte de un grupo llamado “Cannabis in Common”, el cual busca la legalización del consumo de marihuana a nivel federal en Estados Unidos.

El también empresario cuenta con una empresa dedicada al comercio de productos derivado de la planta y admitió que consume cannabis de forma regular.

Joan Manuel Serrat

El cantautor español admitió en una entrevista que es consumidor habitual de la marihuana. Incluso uno de sus temas más célebres “Tu nombre me sabe a yerba”, hace referencia a la planta mencionada. Serrat compara la penalización del consumo de cannabis con la ley seca que prohibía la ingesta de alcohol en Estados Unidos, al señalar que dicha restricción terminó con los traficantes, pero no con las personas alcohólicas.