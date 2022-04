Regulación de marihuana va para periodo extraordinario: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal, aseguró que el proyecto sobre la regulación de la marihuana podría hacerse en un periodo extraordinario.

En entrevista con medios de comunicación, Monreal indicó que se podría convocar a un periodo extraordinario, para sacar únicamente el proyecto de la regulación de la marihuana.

¿Cuándo van a regularizar la marihuana en México?

Sin embargo, Monreal reconoció que no se ha sacado aún el proyecto de la marihuana debido a una falta de acuerdos con las bancadas, pero prevé que en las próximas semanas ocurra.

Recordar que este miércoles concluye el periodo ordinario de sesiones.

“Quiero que trabajemos estas dos, tres próximas semanas y convocar a un periodo extraordinario, sólo para el efecto de la marihuana. Pero todavía no tengo el consenso de los grupos parlamentarios. Voy a platicar con ellos. A mí me gustaría, yo soy simpatizante y he hecho un gran esfuerzo por sacar adelante este proyecto, pero no hemos logrado hasta este momento ponernos de acuerdo”, expresó Monreal.

Proyecto de marihuana sigue atorado desde 2021 en Senado

En noviembre de 2020, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, en marzo de 2021, la Cámara de Diputados se realizaron algunos cambios y se regresó al Senado en donde permanece en la “congeladora” debido a la falta de acuerdos de las bancadas.

En marzo, Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Mesa Directiva, confió en que el proyecto sobre la marihuana salga en este periodo, ya que dijo que desde el Senado se construye un modelo para la regulación de la canbus, con el que se busca eliminar el enfoque prohibicionista.

#EnVivo Converso con los medios de comunicación que cubren la fuente informativa del @senadomexicano. https://t.co/J3UwGRynMS — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) April 25, 2022

Además, consideró que la regulación de la marihuana también permitirá garantizar la seguridad e impulsar la economía, con productos como el cáñamo.

Aunque la regulación de la marihuana salga en periodo extraordinario, Monreal dijo que se espera que esta semana pudieran llegar las reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sobre la Guardia Nacional y la reforma electoral.