Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, confirma que FGR investiga a su exesposo

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue cuestionada sobre una supuesta investigación a su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.

La política confirmó que existe una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR). Ante los cuestionamientos, Ávila Olmeda enfatizó su respeto por los procesos institucionales y aseguró que espera el esclarecimiento de los hechos conforme a derecho.

🚨#AlertaADN



La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó que la Fiscalía General de la República investiga a su exesposo, Carlos Torres Torres, por presuntos vínculos con el narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero

El origen de la investigación a expesposo de Marina del Pilar

La gobernadora aclaró que la investigación no es un tema nuevo para la administración estatal ni para la opinión pública. Explicó que se trata de la misma carpeta que se originó a partir de una denuncia anónima y que trascendió hace aproximadamente un mes y medio a través de filtraciones en medios de comunicación.

"La Fiscalía tiene la amplia responsabilidad de investigar cualquier denuncia", señaló la mandataria, subrayando que el organismo federal está indagando los señalamientos recibidos.

Quién es Carlos Torres

Nacido en la ciudad de Mexicali el 18 de noviembre de 1975, Carlos Torres Torres ha desarrollado una trayectoria en la vida pública que abarca diversas etapas y funciones. Su base académica es la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, formación que complementó con una maestría enfocada en la Acción Política y la Participación Ciudadana realizada en la ciudad de Madrid, España.

Su experiencia en el servicio público incluye cargos de elección y dirección. Destaca su paso por el Congreso de la Unión , donde se desempeñó como diputado federal en dos momentos: primero como suplente a inicios de la década de los 2000 y, posteriormente, como diputado federal plurinominal en el periodo de 2006 a 2009.

Posicionamiento de Carlos Torres

En el minuto 43:56 de su intervención, la titular del ejecutivo estatal mencionó que su exmarido ya ha emitido un posicionamiento oficial respecto a los citatorios y las acusaciones que enfrenta.

La gobernadora evitó profundizar en detalles personales de la relación o en la defensa del implicado, limitándose a señalar que el proceso debe seguir su curso natural y que confía en que los resultados de la investigación arrojen claridad sobre la situación jurídica de Torres.

Respuesta ante los cuestionamientos de la prensa

Durante la ronda de preguntas, Ávila Olmeda mantuvo una línea institucional: "Confío en la Fiscalía General de la República", omitiendo declaraciones directas sobre la inocencia o culpabilidad de su exesposo.

Concluyó mencionando que se debe atender la investigación bajo los principios de legalidad y responsabilidad que rigen al sistema de justicia en México .