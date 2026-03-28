La ubicación exacta donde fueron localizados los dos veleros mexicanos que iban a Cuba

Desde el pasado 20 de marzo, zarparon dos veleros de la Islas Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, pero se reportó su desaparición.

Estos embarcaciones identificadas como “Friendship” y “Tiger Moth” llevaban ayuda humantiraria a la isla, sin embargo, se pedió contacto con los nueve tripulantes, ya que no arribaron en la fecha prevista que era cuatro o cinco días después de que salieron de México.

La Semar informó que fue una aeronave tipo Persuader la que logró localizar a las embarcaciones, las cuales se ubicaron a 148 kilómetros de Cuba.

¿Por qué desaparecieron las dos embarcaciones? Semar detalla motivo

La dependencia mexicano indicó se tuvo contacto con las nueve personas que conformaban la tripulación de los veleros, quienes se encuentra en buen estado de salud.

Detalló en un comunicado que el motivo por los cuales no llegaron a la isla en la fecha prevista, que era entre el 24 y 25 de marzo, fue por las condiciones metereológicas que no favorecieron su llegada, específicamente, hubo "vientos adversos".

Desde el pasado jueves, la Semar activó un operativo para la localización de los dos veleros y en un operativo a nivel nacional se estableció coordinación con Cuba, Estados Unidos, Francia y Polonia con el fin de dar con estas embarcaciones.

La Secretaría de Marina indicó que su aeronave alrededor de las 11:00 horas de este 28 de marzo haría un contacto con los catamaranes.