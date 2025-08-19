Policías de Ecatepec y la Marina repelen agresión de ‘Los 300' durante invasión a inmueble

En Ecatepec, Estado de México, se vivieron momentos de tensión luego de que integrantes del grupo de choque y delincuencial conocido como ‘Los 300' irrumpieran en un inmueble asegurado y rompieran los sellos de protección para invadirlo. Esta acción ilegal provocó la movilización inmediata de policías municipales y la Marina, quienes acudieron al lugar para detener a los responsables.

En primera instancia, los uniformados aseguraron a Diego “N”, de 22 años, señalado como quien habría quebrantado los sellos. Sin embargo, su detención fue el detonante de una agresión mayor.

¿Cómo comenzó la agresión contra los uniformados?

Minutos después de la aprehensión, un grupo de sujetos encapuchados llegó armado con palos, piedras y objetos contundentes. De acuerdo con los reportes preliminares, los agresores serían integrantes de ‘Los 300', quienes atacaron de manera directa a los policías y a la patrulla en la que trasladaban al detenido.

La violencia escaló rápidamente: hubo empujones, golpes, patadas y lanzamiento de objetos, lo que generó caos entre vecinos que incluso se sumaron a la trifulca. La situación obligó a los elementos municipales a solicitar refuerzos ante el riesgo de un ataque mayor.

La Marina se suma a operativo

En respuesta, arribaron elementos del Grupo Táctico de la Policía de Ecatepec y efectivos de la Secretaría de Marina. La presencia de las fuerzas federales desató un enfrentamiento aún más intenso, con intercambio de disparos que puso en riesgo a los habitantes de la zona.

El saldo fue una persona lesionada por arma de fuego, además de varios policías golpeados con heridas contusas y patrullas dañadas.

Fiscalía investiga los hechos

El joven detenido fue trasladado ante la Fiscalía del Estado de México, donde se determinarán las responsabilidades legales por la violación de sellos y la agresión contra la autoridad.

Mientras tanto, la Fiscalía mexiquense abrió una carpeta de investigación para identificar a los agresores que participaron en la riña y esclarecer el papel de ‘Los 300' en la violenta confrontación.

