Estados Unidos arresta a dos marinos por proporcionar información militar confidencial a China
Estados Unidos arrestó a dos marinos por revelar datos de ejercicios de guerra, operaciones navales y de material técnico crítico a China.
Un par de elementos de la Marina de Estados Unidos fueron arrestados y acusados de proporcionar información militar confidencial a China. En la información que fue proporcionada por los marinos al “Gigante Asiático”, se incluyen detalles acerca de ejercicios de guerra, operaciones navales, además de material técnico crítico, revelaron funcionarios federales estadounidenses.
Durante una conferencia de prensa efectuada este jueves 2 de agosto de 2023 en San Diego, funcionarios federales hablaron acerca de ambos casos de los marinos. Jinchao Wei, un marino de 22 años de edad y que hasta hace poco estaba asignado al navío “USS Essex”, fue arrestado por un cargo relacionado con espionaje que además le implica conspiración para enviar información de defensa nacional a oficiales de China.
Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó a Wenhen Zhao, marino de 26 años, de aceptar sobornos a cambio de entregar fotos y videos militares estadounidenses confidenciales a un oficial de inteligencia de China, esto supuestamente ocurrió entre agosto de 2021 y por lo menos mayo de este 2023.
USS Essex sailor Patrick Wei indicated on espionage charges @CBS8 pic.twitter.com/0hfr9Llzxg— David Gotfredson (@DavidNews8) August 3, 2023
Marinos revelan datos de ejercicios de guerra y operaciones navales a oficiales de China
Cabe señalar que estos dos marinos fueron acusados de delitos similares, sin embargo han sido procesados en casos separados. Hasta el momento no está claro si los dos estaban vinculados o si contactaban y recibían dinero del mismo oficial de China.
Los fiscales federales señalan que Wei se puso en contacto con un oficial de inteligencia del gobierno chino en febrero del año 2022, cuando entregó fotografías y videos del barco en el que servía. Entre la información que les reveló se incluía manuales técnicos y mecánicos, así como detalles acerca de la cantidad y el entrenamiento de los marinos durante un próximo ejercicio militar. Por otra parte, Zhao fue acusado de compartir información, incluidos planes operativos para un ejercicio militar estadounidense en la región del Indo-Pacífico.
The Biden administration shuts down a dedicated anti-China counterintelligence program because it's too racist to think China's spies in the US may be Chinese-looking people with Chinese-sounding names.— OSINT Expert (@BeAawaree) August 4, 2023
Today: US Sailors Jinchao Wei & Wenheng Zhao charged with spying for China. pic.twitter.com/dQIBMDxU6o
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Wei en virtud de un estatuto de la Ley de Espionaje y que convierte en delito recopilar o entregar información para ayudar a un gobierno extranjero, en este caso a China.
Cabe señalar el “USS Essex” es un barco de asalto anfibio conocido como Landing Helicopter Dock que tiene una cubierta de vuelo completa, además de que puede transportar una variedad de helicópteros.
#OTD in 1972, SILENT RUNNING starring BruceDern was released. The sci-fi movie was filmed in part on the decommissioned Essex-class aircraft carrier USS Valley Forge shortly before the ship was scrapped. To honor the carrier, the spaceship in the film was named Valley Forge. pic.twitter.com/bwmlAeVbvC— U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) March 10, 2023