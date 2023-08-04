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Estados Unidos arresta a dos marinos por proporcionar información militar confidencial a China

Estados Unidos arrestó a dos marinos por revelar datos de ejercicios de guerra, operaciones navales y de material técnico crítico a China.

Marinos-Estados-Unidos-arrestados-información-militar-confidencial-China
Marinos de Estados Unidos arrestados por proporcionar información militar confidencial a China|Carolyn Cole

Escrito por: Arturo Engels

Un par de elementos de la Marina de Estados Unidos fueron arrestados y acusados de proporcionar información militar confidencial a China. En la información que fue proporcionada por los marinos al “Gigante Asiático”, se incluyen detalles acerca de ejercicios de guerra, operaciones navales, además de material técnico crítico, revelaron funcionarios federales estadounidenses.

Durante una conferencia de prensa efectuada este jueves 2 de agosto de 2023 en San Diego, funcionarios federales hablaron acerca de ambos casos de los marinos. Jinchao Wei, un marino de 22 años de edad y que hasta hace poco estaba asignado al navío “USS Essex”, fue arrestado por un cargo relacionado con espionaje que además le implica conspiración para enviar información de defensa nacional a oficiales de China.

Por otra parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, acusó a Wenhen Zhao, marino de 26 años, de aceptar sobornos a cambio de entregar fotos y videos militares estadounidenses confidenciales a un oficial de inteligencia de China, esto supuestamente ocurrió entre agosto de 2021 y por lo menos mayo de este 2023.

Marinos revelan datos de ejercicios de guerra y operaciones navales a oficiales de China

Cabe señalar que estos dos marinos fueron acusados de delitos similares, sin embargo han sido procesados en casos separados. Hasta el momento no está claro si los dos estaban vinculados o si contactaban y recibían dinero del mismo oficial de China.

Los fiscales federales señalan que Wei se puso en contacto con un oficial de inteligencia del gobierno chino en febrero del año 2022, cuando entregó fotografías y videos del barco en el que servía. Entre la información que les reveló se incluía manuales técnicos y mecánicos, así como detalles acerca de la cantidad y el entrenamiento de los marinos durante un próximo ejercicio militar. Por otra parte, Zhao fue acusado de compartir información, incluidos planes operativos para un ejercicio militar estadounidense en la región del Indo-Pacífico.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Wei en virtud de un estatuto de la Ley de Espionaje y que convierte en delito recopilar o entregar información para ayudar a un gobierno extranjero, en este caso a China.

Cabe señalar el “USS Essex” es un barco de asalto anfibio conocido como Landing Helicopter Dock que tiene una cubierta de vuelo completa, además de que puede transportar una variedad de helicópteros.