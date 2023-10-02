Campañeando: Mario Delgado confía en que el legado de la 4T lo continúe Sheinbaum

Mario Delgado, presidente de Morena, señala que estas elecciones del 2024 serán históricas, pues será el primer proceso electoral en los últimos tres para elegir a presidente en los que el nombre de Andrés Manuel López Obrador no aparecerá en la boleta; sin embargo, celebró que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena, pues continuará con el proyecto.

Xóchitl Gálvez dice que no milita ni ha militado en ningún partido político, pues asegura que su causa está con los pobres.