ENTREVISTA: “Se acabó el fuego amigo”, dice Mario Delgado sobre ‘corcholatas’ de Morena

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, afirmó este lunes que “se acabó el fuego amigo” entre los aspirantes del partido a la presidencia de México y aseguró que, rumbo a las elecciones del 2024, habrá unidad entre todas las ‘corcholatas’ que participarán en la encuesta.

En entrevista exclusiva para Hechos AM, Delgado dijo confiar en que Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Manuel Velasco y Gerardo Fernández acatarán las reglas que fijó el Consejo Nacional de Morena para definir al candidato del partido.

“Hay que fortalecernos, está prohibido el fuego amigo…Ya están las reglas del juego, para empezar, quienes deseen participar en el proceso de selección sólo tienen esta semana para renunciar a sus cargos, ya que tenemos reglas, pues se acabó el fuego amigo”, expresó.

Mario Delgado descartó que la oposición vaya a coquetear con alguno de los candidatos que no sea el elegido. Además, mencionó que, independiente del resultado, todas las ‘corcholatas’ se sumarán al elegido para que nuevamente ganen las elecciones presidenciales.

AMLO se retira en 2024, dice Mario Delgado

De acuerdo con el dirigente nacional de Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador no participará en la elección del candidato del partido que fundó en 2014 y se retirará de la política el próximo año.

“Nos deja un gran legado, va a ser un presidente muy influyente, incluso no estando, nos deja un legado, quién se va a atrever a decir ‘no vamos a aumentar las pensiones’ o que el que siga diga ‘ya me cansó esto de la austeridad’ es algo que la gente ya hizo suyo, aunque esté en su rancho va a estar muy presente”, externó.

Candidato de Morena será elegido por encuesta

Un día antes, el Consejo Nacional de Morena dio a conocer los requisitos para ser el candidato presidencial del partido en las elecciones del 2024.

Alfonso Durazo, presidente del Consejo mencionó que la encuesta fue el método elegido para designar al Coordinador de Defensa de la 4T que busca suceder en el poder al presidente Andrés Manuel López Obrador. “Se definirá por encuesta nacional a un mínimo de cuatro y máximo de 6. Es público y notorio que quedan Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Ricardo Monreal y Claudia Sheinbaum”.