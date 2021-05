Mario Delgado vincula a Alfredo del Mazo con crimen organizado

Ciudad de México La dirigencia nacional de Morena acusó al gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo de complicidad con el crimen organizado para atacar a candidatos de Morena y robar la elección del 6 de junio.

Te recomendamos: Condena INE asesinato de candidata de MC, Alma Barragán

En conferencia de prensa con candidatos a alcaldes de estado de México, Mario Delgado informó que tan solo en esa entidad se han presentado 250 denuncias por amenazas, agresiones, atentados y guerra sucia en contra de candidatos de Morena y no se actua.

“Hay una complicidad que es evidente con grupos de delincuencia organizada que están actuando de manera libre, intimidando, atacando directamente a nuestros candidatos y candidatas con el objeto de que no podamos hacer campaña, de que algunos candidatos decidan retirarse (...) A que le apuesta el gobernador del estado de México a asustar a la gente, a que no salgan a votar para poder operar ellos con estructura del gobierno del estado y tratar de robarnos lo que sabe que no nos pueden ganar en las urnas”, sostuvo Delgado.

Cuestionado sobre pruebas de vínculos del gobernador mexiquense con el crimen organizado así respondió el líder de Morena.

“Hay un ambiente de violencia que va creciendo en el estado de México y no hay una actuación pues, que concluimos que hay una omisión consentida por parte del gobierno del estado dejando crezca este ambiente de violencia”