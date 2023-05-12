¿Vida en Marte? NASA encuentra lo que alguna vez fue un río salvaje

¡La ciencia no se detiene! En las recientes horas del jueves 11 de mayo del 2023, el astromóvil, Rover Perseverance, mandó imágenes inéditas sobre Marte, también conocido como “planeta rojo”, mismas que se dieron a conocer por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) y despertaron distintas teorías sobre la vida en el espacio.

El Rober Perseverance cumplió tres años desde que llegó a Marte y desde ese momento, su misión respecto a descubrir indicios de vida se ha llevado a cabo de manera exitosa a pesar de ser el primer astromovil en ser enviado para recolectar información con rocas y polvo espacial, dicho artefacto forma parte de la misión Mars 2020 en la que también participa Artemis, quien viajó hacia la Luna.

¿Que encontró en Marte el Rover Perseverance?

¿Un gran paso para la humanidad? Las imágenes compartidas muestran un grupo de supuestas rocas que habrían formado parte de un río profundo; sin embargo, los científicos buscan ser ecuánimes hasta tener una evidencia más clara sobre el hallazgo del agua que tuvo el planeta rojo.

De acuerdo con la información de la NASA, las imágenes de las vías fluviales se ubicaron en la zona Skrinkle Haven, misma que fue autorizada hace unos años cuando descubrieron el cráter Jezero en 2020, por la localización se cuestionan si en realidad se trata de marcas de agua vinculadas al cráter o a otro sistema que podría ser alentador para la humanidad.

New images from @NASAPersevere may show evidence of what was once a wild and deep river on Mars. The observations are leading scientists to rethink how ancient water once flowed on the Red Planet. https://t.co/9XntSzDCtI pic.twitter.com/zel8bKx8X0 — NASA (@NASA) May 11, 2023

"Cuando se ven desde el suelo, las capas curvas aparecen dispuestas en filas que se extienden por el paisaje. Podrían ser los restos de las orillas de un río que cambiaron con el tiempo, o los restos de bancos de arena que se formaron en el río."

Agregaron que las capas rocosas de los sedimentos probablemente se convirtieron en roca a raíz del viento que ha existido desde hace millones de años e incluso, aseguran que el tamaño también se modificó por el mismo fenómeno.

¿Cómo capturó las imágenes de Marte el Roser Perseverance?

El procedimiento que realizó el Roser Perseverance incluyó a la cámara Mastcam-Z, misma que está integrada al astromovil de dos metros, con su lente logró mostrar distintas imágenes de Marte que fueron capturadas entre el 28 de febrero y el 9 de marzo, por lo que se estima que en las siguientes semanas haya actualizaciones respecto al posible río del planeta rojo.

Hasta el momento se han compartido dos imágenes, en ellas se observan los clásicos cuerpos rocosos y rojizos que existen en Marte; con el descubrimiento los comentarios por usuarios no se han hecho esperar, pues algunos aseguran que es el inicio de una nueva forma de conocer el universo.