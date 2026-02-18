Reciben con abucheos a Marx Arriaga tras aterrizar en aeropuerto de Ciudad Juárez (VIDEO)

La salida de Marx Arriaga de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sigue dando de qué hablar. El exdirector de Materiales Educativos aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, y lo que encontró no fueron aplausos, sino ciudadanos que le reclamaron a gritos su confrontación directa con el actual secretario, Mario Delgado.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a Arriaga caminar por la terminal mientras ciudadanos lo increpan. "¡Los libros no son tuyos!", le gritaban, seguidos de una exigencia clara que exhibe la fractura interna en el movimiento: "¡Deja de atacar a Mario Delgado!".

“¡Fuera Arriaga! ¡Los libros no son tuyos!”



Con abucheos, reciben a Marx Arriaga en el aeropuerto de Ciudad Juárez, Chihuahua, tras su cesa y posterior atrincheramiento de la Dirección de Materiales Educativos de la SEP.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/2QB7ZRXur6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2026

Marx Arriaga se lanza contra Mario Delgado

El incidente en el aeropuerto no es casualidad. Horas antes, Marx Arriaga encendió las redes sociales con un mensaje incendiario en su cuenta de X, donde acusó directamente a la actual administración de la SEP de corrupción y de intentar "comprar" su salida.

Arriaga, quien se ha pintado a sí mismo como un mártir de la ideología, lanzó un dardo contra Mario Delgado, revelando que le ofrecieron un exilio dorado para que dejara el cargo sin hacer ruido.

Si pedía moches a los trabajadores... Entonces, debí aceptar la embajada que me regalaba Don @mario_delgado ¿No creen? https://t.co/w3Ivlt0vO5 pic.twitter.com/a6Gev2PA1U — Marx Arriaga Navarro (@MarxArriaga) February 18, 2026

"Si pedía moches a los trabajadores... Entonces, debí aceptar la embajada que me regalaba Don Mario Delgado. ¿No creen?", escribió el exfuncionario.

Marx Arriaga rechaza embajada

En su mensaje, Arriaga contraatacó calificando a la actual gestión educativa como un nido de suciedad. Convocó a una mesa de análisis para hablar de las "calumnias y contradicciones de la prensa y las cloacas de la SEP".

Sin embargo, la recepción en Ciudad Juárez sugiere que su discurso no está resultando como él esperaba. Mientras él habla de "cloacas", la gente le recuerda que su ciclo terminó y le exige dejar de hacer daño a las instituciones educativas tras imponer su ideología.

Cabe destacar que Arriaga aterrizó en Ciudad Juárez apenas un día después de que finalmente desalojara sus oficinas, tras protagonizar un atrincheramiento que duró cuatro días en su rechazo por dejar el puesto.