“El Mencho” y su refugio final: Entre santos, lujos y medicinas, así es la cabaña donde vivió sus últimos días

A 48 horas de que el operativo "pinza" de las Fuerzas Especiales terminara con la vida de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", el misterio sobre su vida privada empezó a salir a la luz, incluyendo hasta la filtración de la cabaña en la que vivió sus últimas horas de vida.

Las imágenes del interior de su refugio en el fraccionamiento, Tapalpa Country Club, en Jalisco muestran que "El Mencho" no escatimaba en comodidades, aunque su salud ya le cobraba factura.

Así se ve la cabaña que fue escondite de "El Mencho"

La casa marcada con el número 39 no parecía el escondite de un fugitivo. Es una construcción de dos pisos con acabados elegantes en madera, teja y ladrillo, diseñada para fundirse con el paisaje boscoso de Jalisco.

Lejos de la imagen de un búnker frío, el capo eligió un ambiente campirano y exclusivo, donde el silencio de los pinos servía como su primera capa de seguridad antes de que llegaran los helicópteros.

¿Qué comía "El Mencho"? Encuentran despensa en su cabaña

Al entrar a la cocina, los investigadores se toparon con una despensa digna de un banquete. El refrigerador estaba lleno de cortes de carnes rojas y pescado fresco, mientras que en las esquinas se amontonaban cajas y costales de verduras.

Parece que el líder del CJNG no planeaba moverse pronto del lugar, manteniendo suministros suficientes para él y su círculo cercano de seguridad.

Así era el interior de la cabaña donde se ocultaba “El Mencho”.



Ubicada en el exclusivo Tapalpa Country Club, en Tapalpa, la propiedad 39 es un inmueble de dos pisos con acabados de madera y ladrillo, cuatro habitaciones y cocina abastecida.



En las imágenes se observan… pic.twitter.com/Vcg7DYJuuQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 24, 2026

¿De qué estaba enfermo "El Mencho?

Uno de los hallazgos más reveladores fue la presencia de Tationil Plus. Este medicamento confirmó lo que por años fue un secreto a voces: el avanzado estado de su insuficiencia renal.

El tratamiento terapéutico era parte de su rutina diaria en las cuatro habitaciones de la residencia.

Así era la cabaña donde se ocultaba “El Mencho”...



Ubicada en un exclusivo fraccionamiento de Tapalpa, la propiedad fue inspeccionada por el Ejército Mexicano y la FGR.



Ubicada en un exclusivo fraccionamiento de Tapalpa, la propiedad fue inspeccionada por el Ejército Mexicano y la FGR.

No había lujos ostentosos: cocina, habitaciones con ropa y medicinas, un altar con la Virgen de Guadalupe y…

Altar de "El Mencho" en su cabaña

Lo que más llamó la atención de las fuerzas federales fue el altar personal en su habitación. "El Mencho" buscaba protección divina a través de imágenes de San Judas Tadeo, San Charbel y la Virgen de Guadalupe.

Junto a las veladoras, se encontró una hoja fechada en enero de 2026 con el Salmo 91 escrito a mano. "La desgracia no lo alcanzará ni la plaga se acercará a su tienda", decía el texto, en un intento espiritual por evitar un destino que finalmente lo alcanzó este febrero.

Revelan las siguientes fotografías del tratamiento renal localizado en el refugio de "El Mencho".

¿Qué delató a "El Mencho"?

Lo que derivó en la detención del líder del CJNG fue una visita de su pareja sentimental el 20 de febrero, error que rompió la paz de la cabaña. El domingo 22, el sonido de los 6 helicópteros y el avance terrestre de las Fuerzas Especiales terminaron con la estancia del capo en Tapalpa.

Tras un intento de huida hacia el bosque, el hombre que rezaba el Salmo 91 terminó herido y falleció en el traslado aéreo, dejando atrás su refugio de lujo.