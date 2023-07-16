Al menos 4 mil personas han sido evacuadas por un incendio forestal fuera de control en las islas Canarias, específicamente en la isla española de La Palma, dijeron las autoridades el domingo (16 de julio), mientras Europa luchaba para hacer frente a una ola de calor.

El incendio de La Palma se inició en la madrugada del sábado en El Pinar de Puntagorda, una zona boscosa del norte de la isla en Canarias. El incendio obligó a la evacuación de personas de las localidades de Puntagorda y la vecina Tijarafe.

Diez unidades aéreas y 300 bomberos en tierra trataron de controlar el incendio forestal en la isla, que forma parte de un archipiélago español frente a la costa de África occidental.

Al menos 13 casas quedaron destruidas a medida que avanzaba el fuego, dijo Fernando Clavijo, presidente de Canarias.

"Mi hermano me llamó y me dijo que teníamos que irnos. Fui a mi casa y luego nos dijeron que nos fuéramos y que tenemos que ir a donde nos digan”., dijo una de las personas que debió abandonar su casa.

El fuego ha afectado a más de 4 mil 6500 hectáreas (114.904 acres) de tierra, dijeron las autoridades.

Portavoz de la Cruz Roja:

“Ellos tendrán una cama, comida y todos los servicios que podamos brindarles para ayudarlos”.

"Last summer, more than 60,000 people died as a result of the heat across Europe."@ret_ward says that "temperatures are becoming so warm in the Mediterranean" that some birds and marine species are "coming into British waters for the first time".https://t.co/Tr12Vd0uso pic.twitter.com/UQxpcYRItC — Sky News (@SkyNews) July 16, 2023

Incendio en islas Canarias se puede ver desde el espacio

Las fotografías desde el espacio tomadas por el satélite de la NASA muestran el humo que se propaga desde el incendio forestal en La Palma, España, que han obligado a al menos 4 mil personas a ser evacuadas a un lugar seguro, dijeron las autoridades.

El fuego se inició a primera hora de la mañana del sábado en El Pinar de Puntagorda, una zona boscosa al norte de la isla en Canarias.

Es la primera crisis natural en la isla desde una erupción volcánica en 2021 y el alcalde de Puntagorda dijo a la televisión española que no había llovido lo suficiente en la zona donde las temperaturas alcanzaron los 40 grados Celsius (104 Fahrenheit) la semana pasada.