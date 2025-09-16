Se registró una masacre en pleno festejo en Nacajuca, Tabasco cuando cuatro sicarios irrumpieron en un domicilio de condominios y abrieron fuego contra un grupo de mujeres. El ataque ocurrió alrededor de las 6:18 de la tarde, de acuerdo con el informe policial. El saldo fue de tres mujeres asesinadas y dos más gravemente heridas.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Abigail, de 34 años; Ashanty, de 16; y Vicky, de quien no se precisó la edad. Otras dos mujeres sobrevivieron al ataque, pero fueron trasladadas de urgencia a hospitales de Villahermosa.

Tabasco bajo luto: cinco asesinatos en cinco días

Este hecho no es aislado. En menos de una semana, cinco mujeres han sido asesinadas en Tabasco, dejando en evidencia una ola de violencia imparable:



Viernes 12: Noemí, empleada de gobierno, fue asesinada en Villahermosa al resistirse a un asalto

Sábado 13: Karen, de 16 años, murió tras un ataque armado en Cunduacán.

Lunes 15: Masacre en Nacajuca; mueren Abigail, Ashanty y Vicky.

Cinco vidas truncadas en apenas cinco días, que han generado indignación y miedo entre la población.

La #HerenciaMaldita de Adán Augusto: Otra masacre sacudió #Tabasco, en pleno festejo patrio



Cuatro sicarios irrumpieron en un domicilio y asesinaron a tres mujeres, mientras otras dos resultaron heridas.



En cinco días, cinco mujeres han sido ejecutadas en la entidad, mientras… pic.twitter.com/hvEfoXtSsa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025

Silencio oficial tras asesinatos de mujeres en Tabasco

Tras el ataque en Nacajuca, policías y militares acordonaron el lugar, pero al tratarse de un domicilio particular, esperaron una orden judicial para ingresar.

Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la Fiscalía han dado información clara. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, aseguró que la investigación está en curso, mientras que el fiscal Tonatiuh Vázquez se limitó a declarar que no podía dar detalles “para no afectar el debido proceso”.

La falta de respuestas ha incrementado el enojo social. Vecinos y colectivos feministas reclaman justicia y medidas urgentes para frenar los ataques contra mujeres en Tabasco.

Una crisis que no se puede ignorar en Tabasco

El repunte de crímenes contra mujeres en la entidad genera un llamado urgente a las autoridades. Tabasco suma en menos de una semana cinco mujeres asesinadas en circunstancias violentas, entre ellas dos adolescentes.

Mientras tanto, las familias de las víctimas claman justicia y la sociedad exige acciones firmes que vayan más allá de comunicados oficiales.