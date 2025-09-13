Asesinan a trabajadora del CECyTE y a cuidacoches en calles de Tabasco

La violencia en Tabasco cobró dos nuevas víctimas en la colonia donde se ubica la Dirección General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE). La tarde de este viernes 12 de septiembre, una trabajadora de la institución, identificada como Noemí Pulido, fue asesinada a balazos cuando recién salía de su jornada laboral.

De acuerdo con los reportes, la mujer caminaba por la calle Río de la Sierra, con las llaves de su automóvil en una mano y su bolso colgado al hombro, cuando fue interceptada por sujetos armados. Al resistirse al presunto asalto, le dispararon en repetidas ocasiones.

Joven intenta ayudar a víctima y también lo matan en Tabasco

En el hecho también murió Moisés, un joven conocido en la zona como cuidacoches por apartar lugares de estacionamiento. Él habría intentado auxiliar a la víctima, pero los atacantes también le dispararon, dejando su cuerpo tendido a menos de un metro de Noemí.

#LoÚltimo | Una empleada que recién había salido de su trabajo en la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado de #Tabasco fue asesinada a tiros, presuntamente, tras resistirse a un asalto.



La víctima, identificada con el nombre de Noemí… pic.twitter.com/AqS1KGepGu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 13, 2025

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, pero cuando las ambulancias llegaron al sitio solo pudieron confirmar el fallecimiento de las dos personas. Posteriormente arribaron elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes en medio de la lluvia.

Pese al despliegue de seguridad, no se logró dar con los responsables, quienes huyeron tras el ataque. Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Violencia imparable en Tabasco

Recordemos que el estado está en la mira luego de que se diera a conocer presuntos nexos entre el gobierno y el crimen organizado, específicamente el exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez quien estaría ligado con el grupo criminal “La Barredora” y detenido hace unas horas en Paraguay. El homicidio de Noemí y Moisés se suma a la ola de violencia que vive Tabasco. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y julio de 2025 se han registrado 640 homicidios en el estado, apenas 50 casos menos que en el mismo periodo del año pasado.