Masacre en Centla: Detienen a presunto multihomicida en Tabasco tras sustraer a 7 niños

La tarde del lunes 8 de septiembre, autoridades federales detuvieron a Narciso “N”, alias ‘El Chicho’, presunto multihomicida involucrado en una masacre ocurrida en Centla, Tabasco.

Durante el operativo, fueron rescatados siete menores que habían sido sustraídos por el detenido, donde al menos cuatro son sus hijos y tres sus sobrinos.

Reportes indican que, tras asesinar a cuatro personas por problemas familiares, sacó a los menores de su casa en la ranchería Cañaveralito.

¿Qué pasó en Centla, Tabasco?

Luego de que la noche del 5 de septiembre se recibiera el reporte de un multihomicidio, así como la desaparición de varios menores, autoridades desplegaron un operativo de búsqueda por días.

Entre los menores sustraídos se encontraban:



Eliza Sofía (1 año)

María Guadalupe (6 años)

Reyna (5 años)

Jesús (4 años)

Jesús Guadalupe (7 años)

Estrella (16 años)

Fermín (6 años)

Finalmente, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se logró la aprehensión de ‘Narciso N’, quien supuestamente había sido enviado a prisión anteriormente por otro asesinato.