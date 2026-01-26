Masacre en campo de futbol: comando asesina a 11 personas en Salamanca, Guanajuato

Un ataque armado perpetrado durante un partido de futbol en el municipio de Salamanca, Guanajuato, dejó un saldo de 11 personas muertas y varios heridos, entre ellos un menor de edad.

Masacre en Salamanca: ¿Qué pasó en el partido de futbol?

Los hechos ocurrieron la tarde del 25 de enero, cuando se disputaba un partido amateur en los campos conocidos como Campos de las Cabañas, ubicados en la comunidad Lomas de Flores, en Salamanca.

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, un comando arribó al lugar a bordo de al menos tres camionetas. Sin mediar palabra, los agresores descendieron de los vehículos y abrieron fuego de manera indiscriminada con armas de alto poder contra las personas que se encontraban en el campo y sus alrededores.

El ataque ocurrió dentro de una propiedad privada, donde se desarrollaba el encuentro deportivo con la presencia de familias, aficionados y jugadores.

🚨 TRAGEDIA en Salamanca, Gto: Ataque armado en campo de fútbol de Loma de Flores deja 11 fallecidos (10 en el lugar, 1 en hospital) y 12 lesionados de manera oficial. Reportes extraoficiales mencionan hasta 23 decesos. Fuerte despliegue policial en la zona.#RadioramadeOccidente pic.twitter.com/enkOYFIu75 — DK 1250 (@dk1250) January 26, 2026

Saldo de muertos tras la balacera en Salamanca

Tras el ataque, autoridades confirmaron que 10 personas murieron en el lugar de los hechos, entre ellas guardias de seguridad, mientras que una más falleció posteriormente en el hospital, elevando la cifra total a 11 víctimas mortales.

El Gobierno de Salamanca informó de manera preliminar el registro de 10 personas heridas; aunque fue la Fiscalía del Estado la que confirmó que son seis lesionados, entre ellos una mujer y un menor de edad.

De acuerdo con reportes extraoficiales, elementos de seguridad localizaron más de 100 casquillos percutidos en la zona, lo que evidencia el alto nivel de violencia que se vive en la localidad.

Cabe señalar que en redes sociales se habían difundido amenazas previas, por lo que inicialmente se consideró suspender la liga; sin embargo, el torneo fue retomado.

Ola de violencia sacude Salamanca

Mediante un video, el gobierno municipal informó que este ataque se suma a una serie de hechos violentos registrados en la región en los últimos días.

Tan solo el sábado, cinco personas fueron asesinadas en la comunidad de Altamira, mientras que otra muerte violenta se reportó en San Vicente.

A esto se añade que la semana pasada se registró una amenaza de artefacto explosivo, lo que incrementó el despliegue de seguridad en la zona y encendió las alertas.

Tras la masacre, fuerzas estatales y federales implementaron un operativo de seguridad en Salamanca y municipios aledaños. La Fiscalía del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer el móvil del ataque.

