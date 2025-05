¡Homicidio sacude Jalisco! Víctima era conocida por trabajos esotéricos en Tlaquepaque

La noche del pasado lunes, una tragedia conmocionó a la colonia Nueva Santa María, en Tlaquepaque, Jalisco. Una mujer de aproximadamente 47 años, conocida en el barrio como “la señora que cura” por dedicarse a trabajos esotéricos, fue asesinada en el cruce de la calle Santa Rita y Miguel Silva.

Este hecho violento dejó a los vecinos consternados y levantó una investigación por parte de las autoridades.

El hallazgo y la reacción de los vecinos

Según los testimonios recabados, no se escucharon disparos que alertaran de inmediato a los residentes. Una vecina explicó.

“No se escuchó. Yo no escuché nada, hasta que las patrullas me despertaron y las luces y el alboroto me despertaron, pero no escuché nada realmente...”

La presencia de varias patrullas y policías en la zona fue lo que despertó sospechas sobre lo que estaba ocurriendo. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a la víctima con dos impactos de bala, uno en el tórax y otro en el cráneo, lo que evidencia la violencia del ataque.

Posibles motivos y evidencias

Entre los vecinos, existen diversas hipótesis sobre lo ocurrido. Algunos mencionan que pudo tratarse de un ataque directo, mientras que otros señalan la posibilidad de un robo, dado que la mujer atendía a varias personas diariamente por sus trabajos esotéricos.

Además, señalaron que en una casa cercana, pintada de color azul, hay cámaras de videovigilancia que podrían aportar pistas importantes para la investigación.

Vida familiar y estado actual de la vivienda

La víctima vivía en la colonia junto a sus tres hijos y su pareja sentimental. Actualmente, la vivienda donde residía tiene un candado rojo colocado aparentemente por la familia, lo que sugiere que han procedido a asegurar el inmueble tras el incidente.

Investigación en curso

La Fiscalía del Estado de Jalisco informó a través de su enlace de comunicación social que ya se abrió una carpeta de investigación. Las autoridades trabajan en recabar indicios y buscar a los responsables de este homicidio, con la intención de esclarecer los hechos a la brevedad posible.

Este lamentable suceso ha generado conmoción en la colonia Nueva Santa María, donde la señora que muchos conocían y respetaban como “la que cura” dejó una huella imborrable en su comunidad. La espera por justicia continúa mientras las pesquisas avanzan.