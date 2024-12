¡Lucha por vivir! Matteo sufrió presunta negligencia médica en Tlalnepantla y perdió su estómago; necesita ayuda urgente

Así comenzó la vida de Matteo. Unas horas después de nacer, le rompieron dos costillas y le estallaron su estómago; sus papás aseguran que todo sucedió por una presunta negligencia médica en una clínica en Tlalnepantla, en el Estado de México.

Matteo, un niño de Tlalnepantla, lucha por vivir tras sufrir una presunta negligencia médica; necesita ayuda urgente para costear tratamientos

“Mi hijo nació un 7 de marzo del 2022, mi hijo no tiene estómago por una negligencia médica. Él nació y al momento no oxigenó bien, entonces nos comentaban que él tenía agua en los pulmones, después de eso no nos dieron ningún informe. Lo sacaron de la clínica donde me alivié de Azcapotzalco y lo trajeron a una clínica aquí en Tlalnepantla de Baz.

“Después de un día de nacido, a mi bebé se le empezó a inflamar su panza, tenía una panza como un globo, brillosa, brillosa y se le marcaban mucho sus venas. Nos dijeron que tenían que trasladarlo a otra clínica, donde tenía una incubadora para poderlo tener mejor, que nada más era cuestión de tiempo en lo que el agua salía de sus pulmones”, explicó Karla Kristina Bustamante, madre del pequeño Metteo.

Matteo sufrió presunta negligencia médica en Tlalnepantla y perdió su estómago; necesita ayuda urgente para tratamiento | Pexels

Sin embargo, el estado de salud de Matteo era más grave y la familia decidió llevarlo al Instituto Nacional de Pediatría. Ahí tuvieron que quitarle 15 centímetros de intestino y le realizaron una gastrectomía total, es decir, le retiraron el estómago, contra todo pronóstico, Matteo hoy puede jugar con su familia.

“A nadie le deseo lo que ha pasado y lo que estamos pasando. Ha tenido dos ataques de epilepsia, entonces eso fue otra cosa contraproducente”, añadió Irving Roberto Méndez, padre del menor.

Sin estómago, la alimentación y el crecimiento de Matteo se ha complicado. Su comida debe estar finamente picada para que él pueda digerirla.

"Él tiene en el lugar del estómago una bolsita que se llama reservorio, nada más que esa bolsita no hace el trabajo del estómago, no tiene ácidos, el que te desintegra la comida. Entonces el intestino es el que hace todo el trabajo para poder hacer la absorción de la comida”, agregó Karla Kristina.

Por si esto fuera poco, Matteo debe tomar varios medicamentos; sin embargo, su familia ya no puede pagarlos, por lo que comenzaron una colecta en una plataforma de fondeo para poder comprarlos.

“Antes eran dos ingresos, ahorita es un ingreso porque su mamá tuvo que salir de trabajar y papá sigue trabajando”, sentenció.

A sus casi tres años, no tiene el peso ni la estatura de cualquier niño de su edad; sus padres iniciaron una demanda por negligencia médica contra contra los médicos presuntamente responsables.