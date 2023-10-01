Kuri presenta su segundo informe de gobierno en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, presentó su segundo informe de gobierno en la Universidad Politécnica de Querétaro en el que dio a conocer algunos de los avances del estado, entre los que destacan el combate de la pobreza y a la impunidad, además de la generación de empleo y la autosuficiencia energética. .

Ante casi 3 mil personas que acudieron a este evento, el gobernador de Querétaro indicó que en su administración suman 213 mil personas que salieron de la pobreza y 28 mil más abandonaron la pobreza extrema, pues busca ser el estado con menor pobreza en el país.

Mauricio Kuri afirmó que buscará ser la primera entidad con soberanía energética, pues hay una reserva de electricidad por aproximadamente 10 años.

Kuri González destacó que Querétaro es el segundo estado del país con la mayor competitividad a nivel nacional y que en lo que va de su administración se han generado 60 mil empleos formales.