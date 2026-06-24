“Estoy defendiendo una causa justa”: Roberto Santos desafía a PEMEX con carroza fúnebre tras invasión a propiedad privada en Tabasco

Un caso de indignación en Tabasco. Roberto Santos, un ganadero tabasqueño, lleva alrededor de 26 días resguardando un pozo petrolero perforado ilegalmente por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en su rancho, propiedad a la que supuestamente la empresa no tendría por qué ingresar.

Hace una semana, el señor Roberto bloqueó el acceso a su rancho con una camioneta; sin embargo, la unidad le fue robada por personal de PEMEX. Hoy, bloqueó el acceso con una carroza fúnebre con un ataúd dentro para exhibir justicia y una respuesta clara por parte de las autoridades.

“Yo soy pueblo y aquí estoy defendiendo una causa justa, una propiedad privada que me heredo mi señor padre en vida”, explicó Roberto Santos, en una entrevista con Hechos AM.