“Estoy defendiendo una causa justa”: Roberto Santos desafía a PEMEX con carroza fúnebre tras invasión a propiedad privada en Tabasco
La lucha de Roberto comenzó desde el 11 de septiembre del 2023 y segura que todos los amparos fueron violados por personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX); pide seguridad para su familia.
Un caso de indignación en Tabasco. Roberto Santos, un ganadero tabasqueño, lleva alrededor de 26 días resguardando un pozo petrolero perforado ilegalmente por Petróleos Mexicanos (PEMEX) en su rancho, propiedad a la que supuestamente la empresa no tendría por qué ingresar.
Hace una semana, el señor Roberto bloqueó el acceso a su rancho con una camioneta; sin embargo, la unidad le fue robada por personal de PEMEX. Hoy, bloqueó el acceso con una carroza fúnebre con un ataúd dentro para exhibir justicia y una respuesta clara por parte de las autoridades.
“Yo soy pueblo y aquí estoy defendiendo una causa justa, una propiedad privada que me heredo mi señor padre en vida”, explicó Roberto Santos, en una entrevista con Hechos AM.
#LoÚltimo | Un ranchero en #Tabasco libra una batalla contra @Pemex por la ocupación presuntamente ilegal de su propiedad porque, dice, se le metieron a la mala y hasta hoy no le han pagado un solo peso por la ocupación de su terreno.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026
El rancho ganadero y agricola fue partido a… pic.twitter.com/SFAlAFPT4d