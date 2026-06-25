Arde Escuinapa, Sinaloa tras la captura de un presunto líder de “Los Chapitos”

La captura de Misael “G”, señalado por las autoridades como un importante operador del crimen organizado y presunto jefe de plaza de “Los Chapitos” en Escuinapa, Sinaloa, desencadenó una nueva jornada de violencia en el sur de Sinaloa. Tras el operativo, en el que un helicóptero participó para trasladar al detenido, se registraron bloqueos y balaceras en distintos puntos del municipio.

Como reacción a la detención, hombres armados incendiaron vehículos y bloquearon las principales entradas y salidas de Escuinapa para impedir el paso de civiles y corporaciones de seguridad. Durante las acciones también fue detenido Hilario “M”, exdirector de la Policía Municipal de Escuinapa, según confirmaron agentes desplegados en la zona.

La Secretaría de Seguridad Pública informó sobre la captura del presunto líder delictivo mediante un comunicado oficial. Mientras tanto, el alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental, no emitió un posicionamiento sobre los hechos pese a que fue buscado por Azteca Noticias. La violencia registrada refleja que la crisis de seguridad en Sinaloa continúa afectando a la población.