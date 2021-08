Mauricio Toledo pide licencia para separarse del cargo como diputado

Ciudad de México. Poco antes de que la Cámara de Diputados inicie el proceso de desafuero el diputado del PT, Mauricio Toledo Gutiérrez, solicitó licencia a su cargo de diputad federal.

La carta fue ingresada el día de ayer a la Mesa Directiva de San Lázaro, que preside Dulce María Sauri.

Mauricio Toledo justifica el motivo que lo llevan a dejar su curul poco antes de que sea juzgado para quitarle el fuero a petición de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, quien lo acusa de enriquecimiento ilícito.

“Creo en la justicia, pero las condiciones que s e me imponen con autoridades que no garantizan un trato imparcial y justo como lo establecen nuestras leyes me veo en la necesidad de tomar esta decisión”, señala en su escrito de solicitud de licencia.



La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no ha notificado al pleno la solicitud de licencia del legislador del PT, cuyo proceso de desafuero está previsto se desarrolle esta tarde en San Lázaro.

El dictamen de la Sección Instructora señala que “ha lugar proceder penalmente en contra de Mauricio Toledo por actos que pueden ser constitutivos de delito”.