“Me voy a congelar”: El último video de Paolo Sánchez antes de morir en el Iztaccíhuatl

El Iztaccíhuatl se convirtió en el escenario de una desgarradora tragedia el pasado sábado 19 de julio, cuando Paolo Sánchez Carrasco, un adolescente de tan solo 14 años, fue hallado muerto a casi 5 mil metros de altura.

Su ascenso al volcán, realizado sin el apoyo de brigadistas ni equipo especializado, concluyó de la peor manera, dejando una frase escalofriante capturada en video: “Me voy a congelar”. Este último registro, que ha conmocionado a familiares y autoridades, revela los momentos finales de un joven que se aventuró a desafiar la imponente montaña.

Los últimos momentos de Paolo Sánchez con vida

Con el imponente paisaje de fondo, el menor de edad grabó un video donde lucía asustado. Entre bromas y evidente preocupación, mandó saludos a sus seguidores “por si todo sale bien en su experiencia”. En el clip, compartió detalles sobre su crítica situación:

“Uno: Resulta y resalta que aquí la noche se pasa en menos 2 grados y pues qué tiene de culero, pues que no mames me voy a congelar, no traigo ni siquiera sleeping bag y ando muy lejos del refugio y el siguiente refugio que está, está allá, pero para el otro lado de la montaña”.

Hasta el momento, se desconoce la motivación del joven o cómo es que llegó a esta zona tan remota sin la preparación adecuada. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor.

¿Qué le pasó a Paolo Sánchez? El joven murió en el Iztaccíhuatl

El cuerpo de Paolo fue localizado en la alta montaña, específicamente en el paraje conocido como “Dos Portillos”, una zona de la ruta del Cerro de Altzomoni, en el Estado de México. Autoridades y familiares confirmaron el lamentable suceso.

Aunque aún no se ha emitido un dictamen médico definitivo, los primeros reportes de los rescatistas sugieren que la causa de muerte habría sido hipotermia. Paolo fue encontrado a unos 4 mil 780 metros sobre el nivel del mar, una altitud donde las temperaturas son extremadamente bajas.

La información preliminar y los testimonios, incluido el video que el propio adolescente envió horas antes de su fallecimiento, señalan que Paolo no contaba con el equipo necesario para enfrentar las severas condiciones climáticas. Según sus propias palabras en el video, no llevaba sleeping bag ni cobijas. También advirtió que al anochecer la temperatura bajaría a los -2 °C y que se encontraba lejos de los refugios más cercanos.