Más de una semana desaparecida en el Ajusco: Ameli cumple 20 años en medio de la incertidumbre

Este domingo es el cumpleaños de Ameli García, pero será el más triste, pues aún sigue desaparecida. La joven fue vista por última vez el pasado sábado, la última señal de su paradero fue una fotografía enviada desde el Pico del Águila en el Ajusco.

“Es un cumpleaños muy triste porque el cumpleaños de mi hijo fue ayer, entonces se llevan dos días, si no sé qué voy a hacer mañana porque hace 20 años ilumino mi vida por completo, me dio la oportunidad de ser mamá y yo pienso que 20 años no son suficientes”, dijo Vanessa Gámez, mamá de Ameli.

Ha transcurrido más de una semana desde que se supo de ella por última vez el sábado 12 de julio. Día en el que, de acuerdo con sus familiares, Ameli quedó de verse con amigos, la dejaron plantada y ella decidió subir al cerro conocido como pico del águila con otras personas, a quienes no conocía, siendo el último registro de ella.

Buscaron por aire, por tierra, con brigadas, binomios caninos, de este artículo personal se han tomado el olor para seguir su rastro.

El sábado se amplió el operativo de búsqueda, paso de 100 a más 307 elementos en diferentes especialidades para tratar de localizarla.

“Tenemos tres estrategias en simultáneo una que tiene que ver con contención, estamos haciendo un recorrido en todo el circuito Ajusco una que tiene que ver con rastreo que es seguir las rutas que hay dentro del pico del águila en la zona alta y otra que tiene que ver con la atracción, estamos sobrevolando con cóndor en este momento para atraer cuatro señales que nos oriente en esta búsqueda”, explico Luis Gómez, comisionado de Búsqueda CDMX.

También la búsqueda se ha extendido a las zonas pobladas cercanas al cerro, se pegan foto volantes y se habla con los pobladores, se les pide que aporten cualquier información que pueda dar con su paradero.

Para su familia la desesperación crece cada día, saben que el tiempo está en su contra, esperan localizarla con vida. “Eso espero y en eso confío y así tiene que ser”, dijo Vanessa Gámez, mamá de Ameli.