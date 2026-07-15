Boleta SEP 2026: Fecha y hora exacta en que se habilitará la descarga de calificaciones en CDMX

Miles de madres y padres de familia en la Ciudad de México (CDMX) reportaron fallas en la plataforma para consultar y descargar la boleta de calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026.

Por lo que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) dio a conocer que el sitio se encuentra en mantenimiento, y será hasta una fecha y hora en especifico que padres y tutores podrán volver a consultar el registro de calificaciones en línea.

¿Cuándo se habilitará la descarga de boletas SEP 2026 en CDMX?

La (AEFCM) dio a conocer que la plataforma para descargar boletas y certificados estará nuevamente disponible el jueves 16 de julio de 2026 a partir de las 10:00 horas.

Esto debido a un mantenimiento preventivo que se le dió al sitio ante la alta demanda de usuarios que buscan consultar los documentos de estudiantes de educación básica.

A partir de esa fecha, las familias podrán ingresar al portal correspondiente para obtener la boleta digital del ciclo escolar 2025-2026, siempre y cuando cuenten con los datos necesarios del alumno o alumna.

#AEFCM | Informa pic.twitter.com/fstTzi6kKN — Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (@AEFCM_SEP) July 15, 2026

¿Cómo descargar la boleta SEP 2026 en la Ciudad de México?

Cuando el sistema esté disponible, las familias podrán realizar la descarga desde el portal de la AEFCM. Para ingresar será necesario contar con la información del estudiante.

El sistema permite consultar los documentos mediante la CURP del alumno o alumna, aunque también se solicitarán otros datos escolares, como la clave de la escuela.

Después de completar la búsqueda, el usuario podrá acceder a la boleta de calificaciones y guardarla en formato PDF para futuras consultas.

¿Dónde consultar las calificaciones SEP 2026 si la plataforma de CDMX presenta fallas?

Además del portal capitalino, existe otra opción oficial para revisar la información académica de estudiantes de primaria y secundaria: el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) de la SEP.

Para consultar la boleta, a continuación te dejamos los pasos necesarios:



Entrar al portal del SIGED: siged.sep.gob.mx/SIGED/.

Seleccionar “Consulta del alumnado”.

Ingresar la CURP del estudiante.

Revisar la información disponible.

Elegir el ciclo escolar 2025-2026 cuando aparezca habilitado.

Descargar o imprimir la boleta.

¿Qué hacer si no puedo descargar la boleta SEP después del 16 de julio?

Si después de la reapertura del sistema persisten los problemas, se recomienda revisar que los datos ingresados sean correctos e intentar nuevamente más tarde.

Debido a la cantidad de personas que buscan descargar sus documentos durante los primeros días, el portal podría presentar lentitud temporal.

