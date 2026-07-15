El Cutzamala se aleja del “Día Cero” y supera el 71% de llenado durante esta temporada de lluvias

Un panorama tan distinto del que se vivió en 2024, cuando las presas del Sistema Cutzamala registraban niveles tan críticos, que se llegó a hablar del “Día Cero”.

Tan solo en lo que va de julio 2026, se reportó que la presa reportó niveles altos gracias a las fuertes lluvias que han azotado al Estado de México y a la Ciudad de México (CDMX).

Los datos más recientes muestran que las tres presas que conforman este sistema continúan recuperándose, con un nivel por encima de lo reportado en el mismo periodo de 2025, y marcando uno de sus mejores niveles en la última década.

¿Cuánto agua tiene actualmente el Sistema Cutzamala?

De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), al corte del 13 de julio de 2026, el Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento de 559.195 millones de metros cúbicos, lo que representa un 71.46% de su capacidad total.

Esto marca una recuperación importante si se compara con el mismo día pero del año pasado, cuando en julio de 2025, el sistema reportaba un llenado de 56.44%, equivalente a 441.689 millones de metros cúbicos.

Esto se debe a que las lluvias han favorecido la captación de agua en las presas, alejando, al menos por ahora, los escenarios más críticos que se vivieron en años recientes.

Así se encuentran las tres presas del Cutzamala: niveles de julio 2026

El Sistema Cutzamala está integrado por tres grandes presas, cada una con diferentes niveles de almacenamiento.



La presa Valle de Bravo es la que registra el mayor porcentaje de llenado, con 79.07%, equivalente a 311.841 millones de metros cúbicos.

es la que registra el mayor porcentaje de llenado, con 79.07%, equivalente a 311.841 millones de metros cúbicos. En segundo lugar se encuentra Villa Victoria , que alcanza 66.40% de su capacidad, con 123.317 millones de metros cúbicos de agua.

, que alcanza 66.40% de su capacidad, con 123.317 millones de metros cúbicos de agua. Por su parte, la presa El Bosque reporta un almacenamiento de 61.28%, con 124.037 millones de metros cúbicos.

Según los datos, todas muestran condiciones considerablemente mejores respecto a la crisis hídrica que afectó al Valle de México durante 2024, un año en que las lluvias disminuyeron drásticamente.

¿Qué alcaldías reciben agua del Sistema Cutzamala?

El Sistema Cutzamala es una de las principales fuentes de abastecimiento para la Zona Metropolitana del Valle de México. Se estima que aporta entre 26% y 30% del agua que consume la región.

Tan solo en la capital, el suministro llega a 13 alcaldías, principalmente ubicadas en las zonas poniente, centro y sur de la capital.

