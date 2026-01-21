¿Y la austeridad, dónde queda? Captan megafiesta de Úrsula Salazar, la “sobrina de AMLO”, que busca la alcaldía de Tamaulipas

¡Tiró la casa por la ventana! Úrsula Salazar, diputada de Tamaulipas, celebró su cumpleaños número 50 a lo grande, en el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, con capacidad para 2 mil personas.

La pequeña celebración de la "sobrina de AMLO", solo demuestra que para Morena, la "austeridad" no es su prioridad.

¿Cumpleaños o campaña política? El festejo que busca la alcaldía de Tamaulipas para 2027

Aunque el Centro de Convenciones de Ciudad Madero, no se llenó al cien por ciento, la diputada de Tamaulipas, realizó un megafestejo, que parecía más una "Campaña Política".

Y es que desde hace 5 años, Úrsula Salazar ha buscado incansablemente la alcaldía de Tamaulipas, y pretende buscarla nuevamente este 2027.

Pachangón de diputada morenista en #Tamaulipas ... ¿Y la austeridad?Úrsula Salazar, quien se hace llamar “sobrina de AMLO”, celebró sus 50 años en un centro de convenciones para 2 mil personas en Ciudad Madero. El evento, que no llenó el lugar, pareció más campaña política, ya… pic.twitter.com/EBmBiedOV2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

A través de un video en redes sociales, se puede ver como la diputada disfrutó al máximo de su "pequeño y humilde festejo", regalando abrazos y tomándose fotografías con algunos asistentes.

Durante su celebración, se tomó un tiempo para dar un discurso sobre lo feliz que se sentía por cumplir 50 años, agradeciéndole a las personas por haber ido a su fiesta.

"Muchas gracias, ¡qué momentos! (...) Que bendición, me siento muy bendecida de verdad, muy contenta, muy feliz, 50 años se dicen fácil ", dijo en su discurso.

Y, como en toda fiesta de cumpleaños, los asistentes al evento, le cantaron las tradicionales mañanitas, para después soplarle a las velas su pastel.

¿Quién es Úrsula Salazar, la "sobrina de AMLO"?

En el 2022 se filtraron audios de Úrsula Salazar en los que pedía 'moches' a proveedores del CONALEP, enfrentando un proceso de desafuero por este mismo caso.

Dos años después, en 2024, el Congreso "caducó" el casó, y hoy forma parte del equipo de Morena, demostrando que México no tiene memoria.

Acusan a Morena de hipocresía por viajes de lujo a Europa

Tristemente esta no es la primera vez que se acusa a integrantes de Morena por despilfarro de dinero. Senadores y diputados de la oposición ya han lanzado duras críticas a líderes de este partido político por su forma de actuar, acusándolos de hipócritas y doble moral.