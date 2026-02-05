Megafiltración sacude al gobierno: exponen datos de al menos 25 instituciones públicas

Una megafiltración de bases de datos gubernamentales ha encendido las alertas en materia de ciberseguridad en México. De acuerdo con el investigador Ignacio Gómez Villaseñor, al menos 25 instituciones públicas quedaron expuestas el pasado 30 de enero.

Megafiltración de bases de datos gubernamentales

Desde el poder han intentado minimizar la megafiltración de bases de datos gubernamentales: “El IMSS saca un comunicado que dice, es que no se vulneraron datos médicos ni sensibles, no son sensibles en el sentido de que no eran datos médicos, pero sí son datos personales que se utilizan para hacer una filtración”, dijo Ignacio Gómez Villaseñor, investigador en ciberseguridad.

Este investigador en temas de ciberseguridad es quien dio a conocer que las bases de datos de al menos 25 instituciones públicas quedaron expuestas el pasado 30 de enero.

El problema, dice, podría ser más grande de lo que parece: “Y va sumando lo que hay en el SAT, lo que hay en el IMSS y haces un perfil completo de una persona y lo están haciendo porque hay plataformas que ya saben como de doxeo, que nada más pones el nombre de una persona y te aparecen todos los datos de las diversas filtraciones”, explica Ignacio Gómez Villaseñor, investigador en ciberseguridad.

¿Perfil biométrico sin protección?

En un contexto donde el gobierno quiere poner en una sola caja el perfil biométrico de todos los mexicanos, estos antecedentes de vulnerabilidad dejan muchas dudas.

“¿Con cuántas dependencias realmente preparadas en ataques de información, en ataques de identidad? Yo partiría primero de ver ese blindaje que tenemos”, dijo Héctor Romero, consultor en seguridad de la información.

Datos que no pueden caer en manos malintencionadas, y menos en México , donde el fraude, que además de ser el delito más frecuente, es el que más ha repuntado junto con la extorsión, según el INEGI.