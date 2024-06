¡Adiós chismecito! Estos son los mejores MEMES tras decisión de Elon Musk sobre ocultar los “me gusta” en X

Es toda una realidad, Elon Musk efectuó un nuevo cambio en su red social “X”, antes Twitter, en donde ahora ya no se pueden ver los “likes” o “me gusta” debido a que ahora permanecen como privados. Los usuarios, quienes al parecer no lo están soportando, ya no pueden ver los “likes” de alguna otra cuenta en X, ya que solamente pueden ver los propios.

¡Impacto en redes! Los mejores MEMES tras cambio de Elon Musk en X

¡Adiós al “chismecito”! Uno de los principales reclamos que se puede apreciar entre los internautas que se han dedicado a publicar numerosos y creativos MEMES como parte de su reacción, es que ya no se puede “stalkear” a los usuarios que interesan, sobre todo cuando se trata de amigos, familiares, parejas y hasta “tus ex”; y es que ahora ya no se puede revisar los “me gusta” que hayan efectuado, esto con el objetivo de Elon Musk acerca de supuestamente aumentar la privacidad.

Mejores MEMES tras decisión de Elon Musk sobre ocultar los “me gusta” en X

En la cuenta en X del usuario identificado como “Hannibal Lecter”, aparece una publicación con un texto que dice: “Lo de Elon Musk:”

Lo de Elon Musk: pic.twitter.com/JqCkIeyM1b — Hannibal Lecter (@Doc_Hannibal) June 12, 2024

Cabe señalar que este nuevo cambio se suma a una lista de modificaciones, que no han sido muy bien recibidas por los usuarios, que se han efectuado desde que el magnate Elon Musk, se adueñó y tomó las riendas de esta popular red social que además de cambiarle su logo, le cambió hasta el nombre; ¿qué más se puede esperar?

“Cada vez que Elon Musk pone las actualizaciones más innecesarias”

El usuario en X, identificado como Jim Halpert Argento, también publicó su reacción en donde señaló: “Cada vez que Elon Musk pone las actualizaciones más innecesarias y mierdas en esta red social, me vuelvo este”.

cada vez que elon musk pone las actualizaciones más innecesarias y mierdas en esta red social me vuelvo este pic.twitter.com/6ABZRNqXpa — Jim Halpert Argento (@sapillopillo) June 12, 2024

“Likear”... 🍑 🍑 sin que nos descubran

Sin embargo, algunos otros usurarios de X, antes Twitter, se mostraron entusiasmados con la nueva medida, tal es el caso de usuario identificado como “Joaconel”, quien publicó: “Elon Musk elimino que se puedan ver los me gustas y ahora vamos a poder likear culos sin miedo a que nos descubran”.

Elon Musk elimino que se puedan ver los me gustas y ahora vamos a poder likear culos sin miedo a que nos descubranpic.twitter.com/kPJdON9T9U — Joaconel. (@Joaconel) June 12, 2024

Elon Musk defiende decisión y muestra aumento de interaciones en X

La red social puede inundarse de críticas en contra de Elon Musk; sin embargo, este magnate ha defendido la decisión y durante la mañana de este jueves 13 de junio, en su cuenta personal de X, Musk publicó una gráfica que muestra el supuesto incremento en las interacciones, luego de que estas se hicieran privadas: “¡Aumento masivo de -me gusta- después de que se hicieron privados!”, publicó el dueño de X.