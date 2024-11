“Estoy muy vulnerable”: Melanie habla por primera vez, tras golpiza de su novio

A unos días de haber sido brutalmente golpeada por su novio, Christian de Jesús R. M, Melanie Barragán, fue dada de alta médica y ofreció sus primeras declaraciones en las que expresa su sentir tras lo ocurrido.

En un breve mensaje, la joven expresó sentirse “muy vulnerable” pero agradecida con las personas que le han ofrecido su apoyo e incluso donativos para su atención médica.

Melanie reveló que no se siente lista para “dar la cara públicamente”, luego de la golpiza que le propinó su entonces novio.

“Estoy muy muy agradecida con toda la gente que me está apoyando. La verdad ahorita yo pues salir así a dar la cara públicamente, no estoy bien, estoy muy muy vulnerable, pero yo estoy totalmente agradecida con toda la gente que me apoya”, fueron las declaraciones de Melanie luego de ser dada de alta del hospital.

¿Qué le pasó a Melanie Barragán?

Melanie y su novio Christian acudieron a una fiesta de Halloween pero en la reunión, ella lo confrontó por tener una actitud inapropiada con otra joven, por lo que comenzaron a discutir acaloradamente.

En ese momento Melanie, Christian y otra amiga abandonaron el lugar; la discusión continuó fuera, donde él perdió el control y comenzó a golpearla una y otra vez en la cara, hasta que la otra joven lo intentó detener.

Los hechos fueron registrados por una cámara de seguridad, en la que se escucha cómo la amiga de ambos le ruega a Christian detenerse. Incluso los tres caen al suelo, pero la agresión continúa.

Ofrecen recompensa por agresor de Melanie

La Fiscalia del estado de Tamaulipas ofrece 200 mil pesos para quien aporte información veraz y oportuna, además de que se activaron protocolos de búsqueda por todo el territorio mexicano.

Se trata de Christian de Jesús R. M., estudiante de Medicina de 24 años, quien es prófugo tras propinar una brutal golpiza a su novia, Melanie Barragán Guzmán, quien ahora enfrenta serias secuelas físicas.

De acuerdo con información que circula en medios locales, el joven agresor es de Tampico y criado en Altamira, Tamaulipas, y su relación con Melanie, estudiante de Enfermería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se vio marcada por episodios de celos, comportamiento errático y falta de control, que desembocaron en violencia física.

La agresión ocurrió en una fiesta de disfraces en la colonia Revolución Verde, en la noche de Halloween, donde Christian de Jesús, visiblemente alcoholizado, mostró comportamientos inapropiados hacia las amigas de su pareja, tocándoles los glúteos en repetidas ocasiones.

Ante la reacción de Melanie, el joven perdió el control y la agredió, golpeándola en el ojo izquierdo y continuando el ataque aun cuando ella ya estaba indefensa en el suelo, y pese a que una de sus amigas trató de defenderla.

La familia de Melanie y organizaciones de derechos de las mujeres exigen justicia y piden a la sociedad apoyar en la localización de Christian de Jesús, para que enfrente las consecuencias de sus acciones.