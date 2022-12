Dan de alta a niña de 2 años por mordedura de murciélago en Oaxaca

Esta mañana fue dada de alta la niña de 2 años que fue mordida por un murciélago en la comunidad de palo de lima en la región de la sierra sur de Oaxaca.

Directivos del servicio de salud de Oaxaca confirmaron que los tres menores fueron contagiados de rabia. Se informó que la menor de 8 años que continúa en el hospital se reporta como delicada.

“Pues sí, los tres niños que fueron atacados por el murciélago, lamentablemente uno falleció, el de 7 años, el cual ya tomamos una muestra cerebral y en los resultados preliminares que tenemos de laboratorio estatal, aunque tenemos que esperar nuevamente el confirmatorio del Indre, arroja la presencia del virus de la rabia, lo cual nos deja sin sospecha de otro tipo de virus o padecimientos, las muestras llegaron hoy a la Ciudad de México al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre)”, reconoció Jesús Alejandro Ramírez Figueroa, subdirector general de los servicios de salud de Oaxaca.

Recibieron atención semanas después

La familia señaló que la atención médica fue tardía, situación que ya es investigada por las autoridades de salud, por su parte el titular de la Sub Secretaría de Salud Estatal, Jesús Alejandro Ramírez, reconoció que el personal asignado a la zona donde acudieron los pequeños a recibir atención médica por posible infección de rabia no estaba en ese momento.

Fue hasta tres semanas después que las dos niñas y un niño fueran mordidos por un murciélago, cuando ingresaron al Hospital Civil Aurelio Valdivieso, de acuerdo a la ficha médica, Jesús Alejandro Ramírez, además reconoció que en la comunidad de Palo de Lima, solo se cuenta con servicios médicos por parte del sector salud, una vez al mes y que por protocolo no se cuenta con el tipo de medicamentos para contra restar la rabia, en todos los hospitales y centros de salud de la entidad, al no ser un padecimiento común.

A decir del el titular de la sub Secretaría de salud estatal, los medicamentos y vacunas antirrábicas inmoglubina, no están distribuidos en los 35 hospitales y más de 700 clínicas, porque no es frecuente este tipo de enfermedad.