Quería echarse un clavado y menor se ahoga en laguna de Tamaulipas, buscan su cuerpo

La tarde de este jueves Leonardo de 15 años, Mario y Hugo de 14 decidieron cruzar nadando una laguna de la Junta de Aguas y Drenaje en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, sin embargo, el menor nunca salió y hoy buscan su cuerpo

El equipo de Bomberos y un grupo de voluntarios llegaron al lugar para localizarlo sin embargo luego de cuatro horas sin lograr hallarlo, las labores fueron suspendidas por la caída de la noche, por lo que este viernes fueron retomadas.

¿Qué pasó al menor ahogado en laguna de Matamoros’

Lo que era un día de diversión, se convirtió en tragedia en tan solo unos segundos, cuando Leonardo Escobedo Mendonza de 15 años se fue a refrescar junto con un grupo de jóvenes a una de las lagunetas de la junta de aguas y drenaje en el municipio de Matamoros, Tamaulipas la tarde del jueves, sin embargo eljoven ya no salió del agua.

La madre del menor, María Magdalena Mendoza relató cómo fue el último momento en el que vio a su hijo:

“Le dije que para dónde iba y me dijo, ‘ahorita vengo’ me dice, ‘me voy a echar un clavado’. Le dije no, le dije a dónde vas, dijo ‘aquí a un canal’. Y pues ya cuando llegó mi hijo del trabajo, dice ‘ma, me están marcando, dicen que nomás salvaron a uno, pero ya no se pudo salvar Roy’. Le dije, ¿cómo? ‘Es que Roy se metió a la laguneta’. Le dije, ¿en serio? Ya nos vinimos y ya cuando llegué yo aquí a la laguneta, pues ya estaba bastante gente”.

Las altas temperaturas en la región y la intención de pasar un buen rato llevó a Leonardo, Mario y Hugo de 14 años a intentar cruzar de un lado a otro nadando.

Sin embargo, después de más de cuatro horas de búsqueda por parte del Departamento de Bomberos con apoyo de grupos de voluntarios, no fue localizado y las labores tuvieron que suspenderse debido a la caída de la noche.



Pedro Astudillo, director de Protección Civil indicó que personal de buzos participa en el operativo de búsqueda.

“Vienen ahorita a valorar porque ya es de noche y ya no trabajan de noche. No hay, no hay nada de visibilidad ahorita, aparte mucho, mucho planta acuática, entonces es muy peligroso de noche”, alertó.

La familia de Leonardo no ha despegado del lugar, tampoco algunos ciudadanos que repartidos en el perímetro del cuerpo de agua esperaban que se recuperara el cuerpo del jovencito que solo pretendía echarse un clavado.