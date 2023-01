Mercado Gustavo Garmendia retoma actividades en Culiacán

Locatarios del mercado Gustavo Garmendia señalaron que a pesar de ser un establecimiento que abre sus puertas desde muy temprano, muchos no habían llegado al centro cuando se desataron los actos violentos en torno a la recaptura de Ovidio Guzmán, el jueves 5 de enero en Culiacán, Sinaloa.

Los comerciantes hablaron para Fuerza Informativa Azteca y, entre otras cosas, dijeron que gracias a la hora en que ocurrió el operativo pudieron resguardarse en casa y no arriesgarse.

“Mucha gente no alcanzó a llegar y nos comunicamos para que no se arriesgaran empleados o uno mismo, y para que la mercancía también no se perdiera. De hecho, muchos camiones no entraron aquí al centro porque ya estaba el aviso"; mencionó Armando Lule, locatario del mercado Gustavo Garmendia.

“Desgraciadamente tuvimos que cerrar para resguardarnos, se cerró el mercado a las 6:50 de la mañana y se tomó la decisión de abrirlo hasta el sábado a las 5:00 de la mañana. Gracias a dios se ve todo a la normalidad, y estamos chambeando, incluso ahorita todos los locales están abiertos, no hay ningún local cerrado"; dijo Francisco Manuel Palomera, otro de los locatarios de este mercado.

Mercado Gustavo Garmendia opera al 100% en Culiacán

Diferente a lo que esperaban, la ciudadanía se dio cita al mercado Gustavo Garmendia en Culiacán desde muy temprano. Los comerciantes señalan que muchos clientes acudieron con temor a hacer su despensa luego de dos días de haber permanecido reguardados.

“La gente andaba con pánico pero había necesidades porque los agarraron sin surtido en su casa. Estuvo bueno esos días, o sea, hubo movimiento. Ahora está al cien por ciento, ya esperando la quincena a ver cómo nos va"; agregó Armando Lule.

Por su parte, Francisco Manuel concluyó: “Muy bien, yo esperaba otra respuesta de la gente, pero pues toda la gente tiene que salir a hacer sus compras para sus casas porque muchos culiacanenses vivimos al día; entonces, la gente que vive al día, viene al día a hacer sus compras, entonces, se quedó sin alimento en su casa tras estar resguardado por dos días”.

Los locatarios puntualizaron que este lunes el mercado Gustavo Garmendia operó al cien por ciento.