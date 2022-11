Messi vs. Canelo Álvarez: ¿a qué distancia están de un encuentro?

La furia de Canelo Álvarez por el polémico gesto de Lionel Messi con una camiseta de la Selección Mexicana sigue causando eco en redes sociales y el mundo del internet, pues luego de los memes que salieron alrededor de la amenaza del boxeador mexicano hacia el futbolista argentino, se escribió un nuevo capítulo con una página web que calcula la distancia entre ambos.

Con el objetivo de determinar la probabilidad de que se crucen en algún punto del mundo y se “detone” la supuesta pelea entre los dos, usuarios de internet hicieron popular la página messimetral.com , la cual de inmediato mide la distancia en kilómetros de los dos deportistas y calcula el “Riesgo de Cruce”, según el último lugar en el que se sabe que estuvieron.

Como actualmente Messi se encuentra en Qatar disputando el Mundial de Futbol, determinar su localización aproximada fue sencillo; mientras que los creadores pusieron la ciudad de Zapopan, en Jalisco, como la zona en que se encontraría Saúl Álvarez en este momento, lo que da como resultado una distancia entre los dos de 14 mil 196 kilómetros y, por lo tanto, un “Riesgo de Cruce” bajo.

messimetral.com Messimetral es la plataforma para saber qué tan lejos están Canelo Álvarez y Lionel Messi entre sí

Evidentemente la página fue creada con tintes cómicos, pues además de que Messi no ha respondido a las amenazas de Canelo Álvarez por supuestamente “patear y limpiar el piso” con la camiseta de México, concretamente la de Andrés Guardado tras el partido vs. Argentina, en caso de que se encontraran, no hay posibilidad de que se detone ningún tipo de pelea.

¿Qué dijo Canelo Álvarez de Messi y por qué lo amenazó?

Las reacciones de Canelo Álvarez se dieron a través de redes sociales, donde primer preguntó a sus seguidores: “Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera”, luego de ver el video en el que se alcanza a ver al jugador argentino festejando con una playera del equipo mexicano en el suelo.

“Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, escribió momentos más tarde junto a emoticones furiosos, y eventualmente arremetió totalmente en su contra: Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mam**a que hizo”.

Debido a que un grueso de personalidades criticaron la postura del pugilista mexicano, ya que Messi no es un jugador con ese tipo de conductas y a lo malinterpretado de la imagen, en redes sociales empezaron a circular todo tipo de memes, por lo que la página para medir la distancia entre ambos es un capítulo más de esta polémica.