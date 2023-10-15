Messi tendrá su propia serie animada para niños, ¿cuándo se estrena?

Ahora los más pequeños del hogar tendrán la oportunidad de ver Lionel Messi siempre que quieran en la pantalla chica, porque el crack argentino estrenará su serie animada y aquí te contamos todo lo que debes de saber sobre la historia de esta leyenda.

Desde hace un tiempo, Lionel venía anunciando su deseo de plasmar la historia de su vida en pantalla y hoy esa visión se hizo posible con la llegada de ‘Messi y los gigantes’.

Lanzan adelanto de la nueva serie de Lionel Messi

La nueva serie animada de ‘La Pulga’ mostrará al argentino como un pequeño de 12 años con una inmensa pasión por el futbol; sin embargo, a la par exhibirá la realidad de todo lo que conlleva convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo.

Para no dejarnos con las ganas y mostrar todo lo que se viene, el actual jugador del Inter Miami CF compartió un adelanto en sus redes sociales, donde se le ve haciendo lo que más le apasiona: jugar a futbol, pero el pequeño video tiene agregado un toque muy especial: su animación de 12 años.

Messi se encuentra dominando el balón cuando de repente procede a pasárselo a alguien más, siendo nada más y nada menos que su niño de 12 años, quien al igual que el futbolista de 36 años disfruta al controlar el balón casi como por arte de magia.

¿Cuándo se estrena la nueva serie animada de Messi?

La serie de Lionel Messi se estrenará a través de una reconocida plataforma de streaming y aunque aún no tiene fecha de lanzamiento, lo que sí se sabe es que será distribuida en varios idiomas para el deleite de chicos y grandes.

El principal mensaje que el equipo de Messi desea transmitir en la serie es demostrarle a los niños que dentro de cada uno de ellos existe mucho potencial sin importar las adversidades, pues con pasión son capaces de cumplir todo lo que se propongan.