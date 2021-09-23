Metanfetamina sale de la llave del agua en motel y salpica a huésped

Las autoridades de Estados Unidos comenzaron una investigación contra un motel ubicado en el estado de Nuevo México porque de una llave del agua salió metanfetamina, una droga similar a un pedazo de cristal, que cayó en el ojo de un huésped.

En un comunicado , el Departamento de la Policía de Portales, en Nuevo México, informó que los hechos se registraron el pasado viernes 17 de septiembre cerca de las 15:00 horas, cuando agentes atendieron el reporte en el Motel Super 8, ubicado en la ciudad de Portales, en el condado de Roosevelt, Nuevo México.

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De acuerdo con la autoridad de Estados Unidos, un cliente del motel reportó que tenía un problema en el ojo, el cual probablemente era un pedazo de metanfetamina que habría salido del grifo de agua.

Una vez que llegaron los oficiales confirmaron que la sustancia en el ojo del huésped era un pedazo de metanfetamina, por lo que comenzaron una investigación.

Más tarde, se descubrió que una gran cantidad de metanfetamina se había introducido al sistema de agua del motel, la cual se extendió en todo el edificio, agregó la Policía de Nuevo México.

Autoridades evitan que metanfetamina contamine más agua

En el texto, las autoridades locales explicaron que la ciudad de Portales, en Nuevo México, interrumpió el servicio de agua en el motel para detener la posible contaminación que la metanfetamina podría provocar en el suministro del líquido en toda la ciudad.

Las autoridades especializadas en el tema confirmaron que no hubo contaminación en el suministro de agua de la ciudad debido a cómo se introdujo la metanfetamina en el motel, sin embargo, no revelaron cómo ocurrió.

El caso llegó hasta la Policía Estatal de Nuevo México, quienes se sumaron a las investigaciones que había comenzado el Departamento de la Policía de Portales.