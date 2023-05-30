¿Nueva pandemia? Qué es el Metapneumovirus humano y por qué puso en alerta a EU
Metapneumovirus es un extraño virus que nuevamente golpea a EU donde los casos van en aumento, conoce cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo.
Mientras el Covid-19 llega a su fin, un nuevo virus respiratorio poco conocido pone en alerta al sistema de salud de Estados Unidos, se trata de Metapneumovirus (HMPV, por sus siglas en inglés).
Los centros para el control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informó que durante la primavera se dispararon las infecciones con este virus, siendo los niños y ancianos los más vulnerables.
De acuerdo con datos proporcionados por los CDC, a mediados de marzo el 11 por ciento de muestras analizadas dieron positivo a Metapneumovirus, una cifra que supera la media del pico estacional antes de la pandemia, el cual estaba en 7 por ciento.
A diferencia de la influenza o el Covid-19, no existe una vacuna contra el HMPV, ni tampoco medicamentos para tratarlo, por lo que los pacientes reciben tratamiento dependiendo de sus síntomas.
¿Qué es la enfermedad de Metapneumovirus?
Es una nueva infección respiratoria que tiene los mismos síntomas que el coronavirus: infección pulmonar baja, tos seca, secreción nasal, dolor de garganta y fiebre.
El virus de Metapneumovirus no proporciona inmunidad completa, por lo que es frecuente la reinfección, aunque suele ser menos grave. Los periodos en los que se producen son en invierno y al comienzo de la primavera.
El período de incubación estimado es de 3 a 6 días, y la duración media de la enfermedad puede variar según la gravedad.
Este virus fue descubierto en 2001, por médicos neerlandeses, quienes sacaron pruebas a 28 niños contagiados en Países Bajos, sin que la infección coincidiera con algún virus ya conocido.
¿Cómo se contagia el Metapneumovirus?
El Metapneumovirus se contagia de una persona infectada a una sana a través de secreciones al toser y estornudar; por el contacto cercano, como tocar o dar la mano; al tocar objetos o superficies contaminados y luego tocarse la boca, nariz u ojos.
¿Cómo evitar el contagio de Metapneumovirus?
Como no existe una vacuna que ayude a prevenir el virus, es necesario realizar algunas acciones de limpieza para contener los contagios:
Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos
Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.
Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.