¿Nueva pandemia? Qué es el Metapneumovirus humano y por qué puso en alerta a EU

Mientras el Covid-19 llega a su fin, un nuevo virus respiratorio poco conocido pone en alerta al sistema de salud de Estados Unidos, se trata de Metapneumovirus (HMPV, por sus siglas en inglés).

Los centros para el control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) informó que durante la primavera se dispararon las infecciones con este virus, siendo los niños y ancianos los más vulnerables.

De acuerdo con datos proporcionados por los CDC, a mediados de marzo el 11 por ciento de muestras analizadas dieron positivo a Metapneumovirus, una cifra que supera la media del pico estacional antes de la pandemia, el cual estaba en 7 por ciento.

A diferencia de la influenza o el Covid-19, no existe una vacuna contra el HMPV, ni tampoco medicamentos para tratarlo, por lo que los pacientes reciben tratamiento dependiendo de sus síntomas.

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¿Qué es la enfermedad de Metapneumovirus?

Es una nueva infección respiratoria que tiene los mismos síntomas que el coronavirus: infección pulmonar baja, tos seca, secreción nasal, dolor de garganta y fiebre.

El virus de Metapneumovirus no proporciona inmunidad completa, por lo que es frecuente la reinfección, aunque suele ser menos grave. Los periodos en los que se producen son en invierno y al comienzo de la primavera.

El período de incubación estimado es de 3 a 6 días, y la duración media de la enfermedad puede variar según la gravedad.

Este virus fue descubierto en 2001, por médicos neerlandeses, quienes sacaron pruebas a 28 niños contagiados en Países Bajos, sin que la infección coincidiera con algún virus ya conocido.

¿Cómo se contagia el Metapneumovirus?

El Metapneumovirus se contagia de una persona infectada a una sana a través de secreciones al toser y estornudar; por el contacto cercano, como tocar o dar la mano; al tocar objetos o superficies contaminados y luego tocarse la boca, nariz u ojos.

¿Cómo evitar el contagio de Metapneumovirus?

Como no existe una vacuna que ayude a prevenir el virus, es necesario realizar algunas acciones de limpieza para contener los contagios:

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos

Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.

Evitar el contacto cercano con personas que están enfermas.

