“Debemos estar preparados” OMS alerta sobre una próxima pandemia más mortífera

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que aún existe la posibilidad de que surja un nuevo patógeno "con un potencial aún más mortal" que el del Covid-19, por lo que pidió a la comunidad internacional estar preparados para poder actuar correctamente ante una nueva pandemia.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, indicó que todos los países deben estar preparados ante la llegada de la próxima pandemia, y así poder actuar de manera decisiva, colectiva y equitativa.

“Continúa el peligro de que surja un nuevo patógeno con aún mayor letalidad” Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS

Añadió que las pandemias no son la única amenaza que enfrenta la humanidad, pero aseguró que los patógenos llegarán nuevamente, por lo que exhortó a los líderes mundiales a crear una estrategia para enfrentar los desafíos que están por venirse.

This is the moment for us to write a new chapter in global health history, together;



To chart a new path forward, together;



To make the world safer for our children and grandchildren, together.#WHA76 pic.twitter.com/cs8oEHd9dp — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 24, 2023

"Pido a cada Estado que se implique de forma constructiva y urgente en las negociaciones del acuerdo contra pandemias (...) para que el mundo no tenga que enfrentar nunca más la devastación de una pandemia como la del Covid-19", dijo el secretario general de la ONU.

Sobre el Covid-19 también alertó sobre una nueva variante que podría causar nuevas oleadas y muertes. Resaltó el alto costo que tuvo en la salud mental de todos los habitantes, así como el agotamiento y estrés que sufrieron los trabajadores de la salud.

La OMS declara el final de la pandemia de Covid-19

El pasado 5 de mayo, la OMS anunció que la pandemia de Covid-19 ya no era una emergencia sanitaria global, luego de que en el último año se reportara una tendencia a la baja de contagios y muertes por el virus. Sin embargo, explicó que el virus de Covid-19 aún no ha llegado a su final.

"Es con gran esperanza que declaro el fin de la covid-19 como una emergencia sanitaria mundial", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El director de la Organización Mundial de la Salud dijo que aunque la cifra oficial de muertes por la pandemia es de 7 millones de personas, probablemente el número real sea de unos 20 millones.

La OMS declaró por primera vez la llamada emergencia de salud pública de preocupación internacional en enero de 2020, en ese año comenzó el confinamiento global.

