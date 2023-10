¿Cómo eran los primeros boletos del Metro CDMX y cuánto costaban?

Para finales de 2024, el Metro CDMX tiene contemplado que los boletos físicos sean sustituidos por las Tarjetas de Movilidad; esto es un hecho sin precedentes, pues desde su apertura en 1969 estos han existido, por eso hoy te contamos cómo eran y cuánto costaban.

Durante más de medio siglo, el transporte naranja ha visto diferentes diseños en los boletos que diariamente adquieren millones de capitalinos; sin embargo, la modernización está por llegar a las 12 Líneas.

Primeros boletos del Metro CDMX llegaron de Francia

Cuando la Línea 1 inició operaciones en septiembre de 1969, el primer lote de boletos llegó desde Francia. Cabe señalar que uno de los impulsores de la construcción del Metro de la CDMX fue el banquero fránces Alex Berger, quien le “regaló” ese transporte a su gran amor, María Felix.

“ Si no me lo quieren creer, nada va a cambiar entre nosotros. Pero el maravilloso metro que tiene la Ciudad de México es mío, me lo regaló mi marido.” confesó “La Doña”.

Fue esta la razón por la que el Metro se inspiró en el transporte de París, el cual admiraba María Bonita; finalmente el 19 de junio de 1967 inició su construcción. Dicha versión fue confirmada por el Sistema de Transporte Colectivo en 2014, en el marco del centenario de su nacimiento.

| @fundacion_mariafelix/@metrocdmx

¿Cuánto costaba el boleto del Metro CDMX?

Cuando el Metro inició operaciones los boletos eran color rosa o naranja; desde entonces su precio ha aumentado 11 veces.

En un inicio se vendían Plantillas con 5 boletos por 1.2 pesos, que eran de un color distinto al boleto unitario por 1 peso, lo cual se diferenciaba por costo y color. En abril de 1986 y hasta diciembre de 1995, el STC sacó un Abono de Transporte, el cual era un boleto único que dejaba a los usuarios entrar las veces que quiera al transporte naranja.

A partir de 1998, nuevamente llegaron las Plantillas, esta vez con 25 boletos cada una. El 2006 dio paso al uso de tarjetas recargables con un costo inicial de 300 pesos, equivalente a 150 viajes.