¡Toma precauciones! Metro CDMX en vivo: Reporte de fallas, saturación y avance hoy 22 de marzo
¿Vas a salir de compras o de paseo este domingo? Revisa antes cómo va el avance de trenes en la red de las 12 líneas del Metro CDMX y evita sorpresas.
Azteca Noticias te ofrece el monitoreo EN VIVO, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX, para que tomes precauciones al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este domingo 22 de marzo de 2026.
¡Toma precauciones! Metro CDMX en vivo: Reporte de fallas, saturación y avance hoy 22 de marzo
Rertrasos en Línea 3
Usuarios aseguran que no ha pasado un tren en dirección Universidad en la Línea 3 durante 20 minutos. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
Vá a servir o no la porquería de línea 3,20 minutos y ningún tren dirección cu?— Mario (@Jaret_set) March 22, 2026