¿Por qué no avanza el Metro CDMX? Retrasos de Líneas hoy martes 17 de febrero
Sigue el minuto a minuto del Metro CDMX este martes 17 de febrero. Usuarios reportan saturación en la Línea 7 y retrasos de hasta 20 minutos en la Línea 3.
Desde las 6:00 AM, la afluencia se disparó en las rutas que conectan el Estado de México con el centro de la capital. Si vas en la Línea 3 (Indios Verdes) o la Línea 7 (El Rosario), ármate de paciencia porque el avance es lento.
Metro CDMX en vivo: Martes de caos en Línea 3 y Línea 7; checa los retrasos
Se retira un tren de la Línea 3 para revisión
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar el retiro de un tren para revisión, destacó el Metro CDMX.
Dosificación de personas en siete Líneas
Se realizan maniobras de dosificación de personas usuarias en estaciones y terminales principales de las Líneas 1, 3, 7, 8, 9, 12 y A. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar la circulación, así como el ascenso y descenso de las y los usuarios. Atiende las indicaciones.
Línea 3 se para varios minutos en cada estación
Usuarios en redes sociales comentan que la Línea 3 se va parando varios minutos en cada estación y piden agilizar el servicio.
Alta afluencia en siete Líneas
Se registra alta afluencia en las Líneas 1, 2, 3, 7, 12, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 17, 2026
Te recomendamos anticipar tu viaje y permitir el libre cierre de puertas.
Te recomendamos anticipar tu viaje y permitir el libre cierre de puertas.
Afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3 y A
Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Te recomendamos anticipar tu salida y planificar tu traslado.
Comienza servicio del Metro
Comienza el servicio del Metro para este martes 17 de febrero, se espera una temperatura máxima de 28° c y una mínima de 11°C.
Comienza el servicio del Metro para este martes 17 de febrero, se espera una temperatura máxima de 28° c y una mínima de 11°C.