Las actualizaciones más importantes del Metro CDMX hoy jueves 18 de diciembre
Metro CDMX EN VIVO: ¿Qué pasa hoy jueves 18 de diciembre? Actualizaciones importantes
¿La estación Zócalo se encuentra abierta?
La estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y ofreciendo servicio.
Comienza el servicio en el Metro CDMX este viernes
Inicia el servicio en el Metro CDMX. La temperatura en la CDMX será de una máxima de 21° y una mínima de 7°C.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 7° C. pic.twitter.com/tmIIMOAwfS— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 18, 2025